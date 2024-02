Tempesta d’amore: Philipp distrugge l’amore di Ana e Vincent, ma poi… | Anticipazioni tedesche

Non sembra avere fine la spirale diabolica in cui sta sprofondando Philipp Brandes (Robin Schick). Non contento di aver tradito ed ingannato Ana Alves (Soluna-Delta Kokol), nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore questo controverso personaggio deciderà infatti di distruggere la relazione della ragazza con Vincent Ritter (Martin Walde). Proprio allora, però, accadrà qualcosa che nessuno avrebbe mai potuto immaginare… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Ana lascia Philipp per Vincent

Da tempo ormai vi parliamo del triangolo al centro della ventesima stagione di Tempesta d’amore, che ha preso il via ormai da alcuni mesi in Germania. Al centro della scena vi sarà la bella Ana Alves, una ragazza dal cuore d’oro da sempre innamorata di Philipp Brandes, un giovanotto cinico e senza scrupoli interessato unicamente al denaro.

Accecata dall’amore, Ana inizierà una relazione con Philipp, ignara del fatto che quest’ultimo la tradisca con la bellissima Zoe (Lily Lück). Alla fine, però, la Alves aprirà finalmente gli occhi e lascerà il fidanzato, per poi legarsi sentimentalmente ad un uomo gentile ed onesto: Vincent Ritter, il nuovo veterinario di Bichlheim.

A quel punto tutto sembrerà essersi sistemato, ma proprio allora Philipp farà una scoperta sconvolgente: la sua ricchissima prozia Wilma (Birgit Koch) ha lasciato il suo patrimonio in eredità ad Ana! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Philipp scopre che Vincent è sposato

Determinato a mettere le mani sul tesoro di famiglia, Philipp deciderà dunque non solo di riconquistare Ana, ma anche di sposarla! Prima, però, dovrà distruggere l’appena nata relazione tra la Alves e Ritter. E, inutile dirlo, non esiterà a ricorrere a metodi discutibili per raggiungere il suo obiettivo…

Dopo aver invano provato a convincere Ana a lasciare Vincent per tornare da lui, Philipp capirà di doversi liberarsi del rivale a qualunque costo e inizierà a scavare nel passato di quest’ultimo alla ricerca di un’arma. Arma che non tarderà a trovare: Vincent è sposato!

Eh sì, avete capito bene: l’onesto veterinario è già legato in matrimonio ad un’altra donna, di cui Ana non sapeva nulla. E ovviamente Philipp farà in modo che la donna in questione – una certa Natalie Junghans (Teresa Klamert) – si presenti alla sua porta!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Philipp separa Vincent e Ana

Alla fine salterà fuori che Vincent e Natalie si erano sposati a Las Vegas anni prima e il veterinario era convinto che la “moglie” avesse da tempo annullato il loro legame. Un problema facilmente risolvibile se non fosse per il fatto che Natalie è stata assoldata da Philipp per separare il veterinario da Ana…

I due complici inizieranno così ad agire su fronti paralleli, riuscendo effettivamente a provocare una crepa nel rapporto tra i due innamorati. Crepa che si trasformerà in rottura totale quando Vincent assisterà ad un bacio tra Ana e Philipp!

A quel punto quest’ultimo penserà di aver finalmente trionfato. Proprio allora, però, il destino gli giocherà uno scherzo davvero inaspettato… Seguici su Instagram.

(Puntate 4201-16, in onda in Germania dal 19 febbraio al 12 marzo 2024)