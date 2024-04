Beautiful 14 aprile 2024, trama puntata: Deacon sembra aver convinto Steffy e Finn

Anticipazioni puntata Beautiful di domenica 14 aprile 2024

Carter (Lawrence Saint-Victor), contento che Katie (Heather Tom) abbia di nuovo respinto Bill (Don Diamont), le assicura che con lui non dovrà mai temere che l'uomo al suo fianco possa desiderare Brooke (Katherine Kelly Lang). Liam (Scott Clifton) è preoccupato per Bill, che sembra carico di risentimento per essere stato respinto da entrambe le Logan: una tra Brooke e Katie dovrebbe essere al suo fianco. Deacon (Sean Kanan) sembra essere riuscito a convincere Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Finn (Tanner Novlan) di non sapere niente di Sheila (Kimberlin Brown), caso mai fosse davvero ancora viva.