Beautiful, trama 28 aprile 2024: tra Ridge e Brooke un “piccolo bacio”

Anticipazioni puntata Beautiful di domenica 28 aprile 2024

A Natale, Eric e Donna accolgono Brooke, Katie, Carter, Paris, Zende, Pam e Charlie. A sorpresa, sebbene in ritardo, si presenta anche Ridge. Grazie all'aiuto del vischio, Pam e Charlie fanno in modo che Ridge e Brooke si scambino un piccolo bacio. In una serata tempestosa, alla Forrester Creations, Ridge ed Eric tengono una riunione con Brooke, Hope e Carter per comunicare a Thomas la loro decisione. Il ragazzo prova a fare ammenda per le sue recenti azioni. Steffy e Finn si godono una serata romantica: la ragazza è concorde con Ridge e Eric, per cui non era necessaria alla riunione per il destino di Thomas nella casa di moda. Sulla coppia, però, sta per incombere Sheila.