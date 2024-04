Endless Love, trama 30 aprile 2024: Nihan affronta Emir

Anticipazioni puntata Endless love di martedì 30 aprile 2024

Kemal teme che ci sia un altro nella vita di Zeynep, ma lei dice che non è vero. Assisteremo a un duro scontro fra Kemal e Tarik, nel corso del quale quest'ultimo chiede a Kemal di non intromettersi nelle questioni che riguardano Zeynep. Lei, nel frattempo, contatta di nascosto Emir. Nihan vede squillare il telefono con il suo nome e affronta Emir, al quale ordina di lasciare in pace Zeynep; gli dice inoltre di conoscere le minacce ricevute dall'uomo e vuole vedere le immagini che tengono la sua famiglia sotto scacco. Kemal si gode la temporanea vittoria su Emir, che però – dopo aver sedotto la sorella di Kemal e aver ingaggiato il fratello è totalmente pronto per riprendere il suo posto nella società…