Beautiful, trama 1° maggio 2024: Bill Spencer passa ai ricatti!

Anticipazioni puntata Beautiful di mercoledì 1° maggio 2024

Confusa dal voltafaccia di Bill (Don Diamont), Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) è comunque decisa ad andare fino in fondo per assicurarsi che Sheila (Kimberlin Brown) venga arrestata. Tuttavia la Carter, mostrando la cicatrice di Bill, le fa capire di sapere tutto sullo sparo di cui l'uomo è stato vittima anni prima. Bill conferma di aver tradito la promessa fatta a Steffy raccontando la verità a Sheila, ma non solo: se Steffy non ritirerà le accuse contro Sheila, lui informerà la polizia che fu Taylor (Krista Allen) a sparargli.