Endless Love anticipazioni: Zeynep fa credere a Ozan che vuole togliersi la vita, ecco perché

Come reagirà Zeynep Soydere (Hazal Filiz Küçükköse) appena scoprirà che il cattivissimo Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancioglu) l’ha usata con il solo fine di fare del male al fratello Kemal (Burak Özçivit)? Per avere la risposta a questa domanda, i telespettatori dovranno osservare con molta attenzione ciò che accadrà nelle prossime puntate italiane di Endless Love, visto che la ragazza attuerà a sua volta una strategia pur di stare vicina al darkman della dizi turca…

Endless Love, news: Emir va a letto con Zeynep

La storyline si movimenterà nel momento in cui, al termine di un finto corteggiamento durante il quale si sarà dichiarato innamorato di lei, Emir riuscirà a sedurre Zeynep e ci andrà a letto. A quel punto, il marito di Nihan Sezin (Neslihan Atagul) mostrerà il suo vero volto e non farà altro che insultare la Soydere, sottolineando che l’ha soltanto presa in giro per fare del male a Kemal, colpevole di essersi intromesso troppo nella sua vita privata e professionale, e che certamente non avrebbe mai potuto prendersi una sbandata per una ragazza stupida e insignificante come lei.

Un furente litigio che terminerà quando Emir caccerà Zeynep dalla sua stanza d’albergo, offrendole addirittura dei soldi al termine della prestazione. Un vero e proprio affronto che avrà delle ripercussioni col proseguire della narrazione…

Endless Love, spoiler: Zeynep fa credere a Ozan che vuole togliersi la vita

Eh sì: pur potendo contare sull’amicizia di Asu Alacahan (Melissa Aslı Pamuk), che le offrirà tutto il suo supporto appena scoprirà ciò che l’imprenditore le ha fatto, Zeynep desisterà dal raccontare quanto le è successo a Kemal e, in seguito, deciderà fare tutto il possibile per continuare a stare vicino a Emir. E così nascerà in lei un vero e proprio sentimento di vendetta. Proprio per questo, consapevole della cotta che ha nei suoi confronti, la giovane non esiterà a riavvicinarsi a Ozan (Barış Alpaykut).

In primis, Zeynep fingerà di chiamare per errore Ozan e poi riattaccherà bottone con lui, accettando addirittura di uscire per un appuntamento. Dopo ciò, la Soydere non farà altro che sottolineare di essere in crisi poiché non sa più che direzione dare alla sua vita e, sempre seguendo il suo piano, gli manderà una fotografia, dove sarà visibile il luogo in cui si trova, per far credere al ragazzo che sta per togliersi la vita. Neanche a dirlo, Ozan si precipiterà subito sul posto e impedirà a Zeynep di buttarsi giù da un grosso dirupo. Tutto ciò però, purtroppo per lui, farà parte di un vero e proprio bluff…

Endless Love, trame: Ozan e Zeynep presto sposi?

Inconsapevole del fatto che la sua “amata” non intendeva affatto buttarsi, Ozan rinnoverà a Zeynep la sua dichiarazione d’amore e dirà di essere disposto a sposarla in gran segreto senza dirlo nemmeno a Nihan e ai suoi genitori Önder (Kürşat Alnıaçık) e Vildan (Neşe Baykent). Anche se fingerà di volersi tirare indietro, la Soydere accetterà subito la proposta di Sezin e i due cominceranno dunque a programmare le loro nozze.

La macchinazione di Zeynep per rientrare nella vita di Emir sembrerà dunque produrre fin da subito i suoi frutti. E ciò darà il via a tantissime tragedie… Seguici su Instagram.