Fiction Sandokan con Can Yaman, al via le riprese

La storica saga di Sandokan, tratta dai romanzi di Emilio Salgari, si appresta a fare il suo glorioso ritorno sullo schermo con una nuova serie internazionale, prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction. Il progetto, annunciato con grande clamore, è destinato a catturare l’attenzione del pubblico televisivo con la sua combinazione di avventura, azione e romanticismo.

Al centro di questa nuova avventura c’è Can Yaman, amatissimo attore turco scelto per interpretare il ruolo della leggendaria Tigre della Malesia. In un adattamento del tutto originale rispetto alle versioni precedenti, Yaman porterà sullo schermo una nuova interpretazione del famoso personaggio, affiancato dall’esordiente Alanah Bloor nel ruolo di Marianna.

Il cast vanta anche la presenza di volti noti ed internazionali del piccolo schermo, come l’italiano Alessandro Preziosi nel ruolo di Yanez de Gomera, mentre l’inglese Ed Westwick (l’iconico Chuck Bass di Gossip Girl) interpreterà l’antagonista Lord Brook. Il resto del cast include John Hannah, Madeleine Price, Gilberto Gliozzi, Mark Grosy e Samuele Segreto (ex allievo di Amici).

La serie promette di essere una grande epopea che, pur mantenendo i tratti caratteristici di una fiaba, presenterà un forte legame con l’ambiente. L’obiettivo principale è narrare le origini di Sandokan, ripercorrendo la sua vita dalla scoperta delle sue radici regali al suo amore per Marianna, passando per l’amicizia con Yanez e la rivalità con Lord Brooke.

Il regista Jan Maria Michelini insieme a Nicola Abbatangelo guiderà il progetto, sviluppato per la televisione da Alessandro Sermoneta, Scott Rosenbaum e Davide Lantier. La sinossi ufficiale della serie, rilasciata da Lux Vide, offre uno sguardo intrigante sulle vicende che coinvolgeranno i protagonisti:

“Borneo, metà del 1800. Un paradiso abitato dalle tribù native dei Dayak, che vivono secondo le loro antiche tradizioni, ma dominato dalla spietata legge degli inglesi, all’apice del loro potere coloniale. Sandokan vive alla giornata, senza schierarsi: combatte per se stesso e per la sua ciurma di pirati, tra cui il fidato Yanez. Ma la sua vita cambia quando, durante un’incursione, incontra Marianna, la bella figlia del console britannico di Labuan. È l’inizio di una storia d’amore impossibile tra due anime inaspettatamente simili: Marianna, di sangue nobile, ma con lo spirito selvaggio di chi è cresciuto in un paradiso tropicale, e Sandokan, leader pirata e avventuriero, che porta in sé il sangue di re guerrieri. Sulle loro tracce si metterà il leggendario cacciatore di pirati, Lord James Brooke, che non si fermerà davanti a niente pur di catturare Sandokan e conquistare il cuore di Marianna“.

Le riprese hanno inizio oggi (22 aprile) da Formello, per poi spostarsi tra diverse location italiane, dalla Toscana alla Calabria e fino all'isola di Reunion. Il supporto della Film Commission e della Regione Calabria ha reso possibile la creazione della colonia inglese di Labuan a Lamezia Terme, uno dei suggestivi scenari che faranno da sfondo alle avventure di Sandokan.