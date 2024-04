La Promessa anticipazioni: Martina costretta a sposarsi, e non con Curro. Ecco perché

Un matrimonio combinato attende Martina de Lujan (Amparo Pinero) nelle prossime puntate italiane de La Promessa: dopo essere arrivati prepotentemente alla tenuta, quasi obbligando Alonso (Manuel Regueiro) e Cruz (Eva Martin) ad ospitarli, i genitori Fernando (Javier Collado) e Margarita (Cristina Fernandez) vorranno obbligarla a sposarsi con il duca Antonio de Carvajal y Cifuentes (Tomy Aguilera) e tutto ciò per un motivo ben preciso…

La Promessa, news: il segreto di Martina viene a galla

Appena metteranno piede a La Promessa, Fernando e Margarita si preoccuperanno infatti di far sapere a tutti quanti che la figlia è fuggita da Madrid poiché sorpresa, nel corso di una festa, mentre baciava il promesso sposo di Beatriz Oltra (Julia Martinez). Un’azione, questa, che ha innescato un vero e proprio scandalo nell’ala società madrilena, con Martina che ha poi fatto credere a tutti quanti di essere andata a Parigi a studiare moda, città dove invece ha mandato con la sua identità la cugina Leonor (Alicia Bercan).

Seppur spiazzato dalle tante bugie che la nipote gli ha raccontato, Alonso ascolterà il consiglio di Cruz e deciderà comunque di continuare ad offrire ospitalità a Martina, nonostante le rimostranze di Fernando e Margarita, che invece vorranno riportarla nella capitale spagnola. Un’insistenza, quella dei due cognati, che spingerà la Ezquerdo a fare delle verifiche…

La Promessa, trame: Cruz scopre il segreto di Margarita e Fernando

Dopo aver fatto le opportune ricerche, Cruz scoprirà infatti che anche Fernando e Margarita sono stati costretti a fuggire a loro volta da Madrid, dato che il semplice bacio innocente dato da Martina al “promesso sposo” si è trasformato in una vera e propria tresca, con la ragazza additata da tutti quanti come una “donna di facili costumi” disposta a sedurre il fidanzato di un’altra.

Facendo leva su tale particolare, Cruz terrà quindi in pugno Margarita, che a sua volta l’aveva minacciata di portare alla luce i suoi più oscuri segreti se si fosse intromessa nel rapporto con Martina. Ricatti su ricatti che ad un certo punto di convertiranno in un vero e proprio matrimonio riparatore!

La Promessa, spoiler: Fernando e Margarita vogliono che Martina sposi Antonio, ecco perché

Eh sì: possiamo anticiparvi che, nel corso di una colazione, Fernando e Margarita comunicheranno a Martina che hanno deciso che deve sposare il duca Antonio de Carvajal y Cifuentes, l’uomo che ha baciato nella “scandalosa” festa e che ormai è diventato l’ex fidanzato di Beatriz Oltra. Nozze, quelle tra Martina e Antonio, che Margarita e Fernando vorranno utilizzare anche per sanare il loro patrimonio, compromesso da diverso tempo.

Ovviamente, anche per via dei sentimenti segreti per Curro (Xavi Lock), Martina cercherà di tirarsi indietro, asserendo che non ama il suo pretendente, ma Margarita preciserà che doveva pensarci prima di baciare Antonio e compromettere il loro buon nome.

Insomma, tutto sembrerà remare contro Martina, soprattutto quando i suoi genitori le comunicheranno che, al contrario suo, Antonio – discendente della casata reale – si è detto favorevole al matrimonio. E, ve lo diciamo fin da subito, Antonio si spingerà fino a La Promessa per accalappiarsi Martina… Seguici su Instagram.