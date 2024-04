La Promessa anticipazioni: Candela e Simona “a letto insieme”, ecco perché

Di recente è entrato a far parte delle storyline de La Promessa il maestro Carlos Orengo (Ramon Ibarra). Assunto per impartire delle lezioni private alle cuoche Simona Martinez (Carmen Flores Sandoval) e Candela Garcia (Teresa Quintero), l’uomo costringerà le due donne a condividere il loro letto per un motivo ben preciso. Scopriamo quindi che cosa succederà nelle prossime puntate italiane della telenovela…

La Promessa, news: il segreto di Carlos

Come abbiamo avuto modo di parlarvi nei nostri precedenti post, la storyline subirà uno scossone nel momento in cui Candela e Simona scopriranno che Carlos ha dei segni sul suo corpo come se qualcuno lo avesse malmenato. A quel punto, le inservienti spingeranno Orengo a confidarsi con loro e scopriranno un’agghiacciante verità sulla sua vita.

In pratica, Carlos farà loro presente che viene picchiato in continuazione dalla figlia poco più che ventenne, Casilda, rimasta orfana della madre a soli cinque anni e profondamente attaccata al denaro, motivo per il quale va in escandescenza quando non ha soldi a disposizione arrivando addirittura a picchiarlo. Una situazione, quella di Orengo, decisamente drammatica, che porterà Candela e a rischiare quando Casilda si avventerà per l’ennesima volta contro il padre…

La Promessa, spoiler: Candela e Simona “a letto insieme”

Eh sì: per impedire a Casilda di fare ancora del male al genitore, Candela deciderà di offrire ospitalità in gran segreto a Carlos nella sua stanza, senza chiederlo né a Romulo Baeza (Joaquin Climent) e né tanto meno a Pia Adarre (Maria Castro), e coinvolgerà Simona nella questione soltanto a cose fatte. Dato che nella camera ci saranno soltanto due letti, le cuoche saranno quindi costrette a cederne uno a Orengo, mentre loro giocoforza condivideranno quello restante.

Tuttavia, già dalla prima notte, nascondere la presenza di Carlos nei dormitori de La Promessa si rivelerà alquanto difficile: l’insegnante non farà altro che russare per tutta la notte e Candela e Simona temeranno di essere scoperte. Non a caso, si ingegneranno per trovare delle soluzioni alternative per evitare che Orengo si faccia sentire in tutti i corridoi, ma nessun tentativo sembrerà portare al risultato sperato…

La Promessa, trame: l’ospitata di Carlos a rischio

Tra le altre cose, nel giro di poco tempo, l’ospitata segreta di Carlos rischierà di non essere più tale. Possiamo infatti anticiparvi che Feliciano (Marcos Orengo), il fratello di Petra Arcos (Marga Martinez), si troverà ad origliare per caso un dialogo tra Simona e Candela e capirà che le due stanno nascondendo qualcosa legato a Carlos.

Dato che tutti lo staranno trattando in malo modo soltanto per il suo legame di parentela con Petra, Feliciano deciderà di utilizzare l’informazione appresa per vendicarsi dei suoi colleghi “antipatici” oppure manterrà il riserbo sulla questione per dimostrare alle due cuoche che possono fidarsi di lui? Seguici su Instagram.