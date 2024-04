Tempesta d’amore: André bacia Helene… e lei si innamora! | Anticipazioni italiane

Una nuova, appassionante storia d’amore sta per nascere nelle puntate italiane di Tempesta d’amore. Dopo un progressivo avvicinamento, nei prossimi giorni Helene Richter (Sabile Werner) e André Konopka (Joachim Lätsch) vedranno infatti la loro amicizia evolvere in qualcosa di molto di più… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Helene si avvicina ad André

Non tutti i grandi amori nascono con un colpo di fulmine. Ne sono la prova vivente Helene e André! Conosciutisi in circostanze a dir poco burrascose, questi due personaggi hanno poi col tempo scoperto una sintonia inaspettata, arrivando a stringere un’amicizia molto intima.

Non è dunque un caso se è proprio allo chef che la donna ha confessato di ritenersi responsabile per il deficit cognitivo del figlio Gerry (Johannes Huth), ricevendo da Konopka un supporto incredibile. Oltre a consolarla, il cuoco è infatti arrivato a cercare il medico che seguì l’amica durante la gravidanza, ottenendo le rassicurazioni che cercava.

E non è finita qui! Determinato ad aiutare Helene a ottenere il denaro sufficiente per il matrimonio di Max (Stefan Hartmann), André si spenderà in prima persona, permettendo alla Richter di organizzare degli eventi di raccolta fondi al Caffè Liebling.

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: André bacia Helene

Sarà proprio con questo intento – oltre che nella speranza di risollevare le finanze del locale – che Konopka organizzerà un evento di speed dating, a cui finirà per dover partecipare lui stesso. Le conseguenze, però, andranno ben oltre le aspettative…

Lo chef sarà infatti suo malgrado vittima delle attenzioni indesiderate di una fan un po’ troppo audace. E così, per liberarsi della scomoda spasimante, André penserà bene di baciare Helene davanti a lei!

Ebbene, se per lo chef si tratterà di un gesto senza importanza, altrettanto non si potrà dire per la Richter! Grazie a quel bacio rubato, Helene si innamorerà infatti perdutamente di André! Sarà questo l'inizio di una lunga storia d'amore destinata ad appassionarci per lungo tempo…