Tempesta d’amore: Josie scopre tutte le bugie di Leon! E ora? | Anticipazioni italiane

Sembra ormai giunta a capolinea la relazione tra Josie Klee (Lena Conzendorf) e Leon Thormann (Carl Bruchhäuser)! Già delusa dal fidanzato numerose volte, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella protagonista farà infatti un’amara scoperta: il suo amato le ha mentito spudoratamente… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Leon rischia di morire

Delusa dalle bugie di Paul (Sandro Kirtzel), Josie si è legata a Leon proprio grazie all’onestà e alla generosità che quest’ultimo ha dimostrato di avere. Peccato solo che le ultime settimane abbiano tirato fuori un lato inedito e decisamente poco positivo del giovane uomo…

Ossessionato dalla rivalità con Paul, Leon ha infatti iniziato a mettere qualunque altra cosa in secondo piano… a partire dalla sua stessa salute! Pur di battere Lindbergh ad una gara di triathlon, Thormann sta infatti assumendo di nascosto una quantità smodata di antidolorifici, nonostante abbia promesso a Josie di aver gettato via i farmaci.

Ebbene, le conseguenze non si faranno attendere: nella fase finale della gara, il cuore di Leon cederà e solo il pronto intervento di Paul potrà evitare la tragedia!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Leon confessa le sue bugie

Sconvolta per l’accaduto, Josie si precipiterà in ospedale, dove il fidanzato verrà fortunatamente dichiarato fuori pericolo. Ciononostante, i medici scopriranno facilmente la causa del collasso del giovane atleta e diranno chiaramente a quest’ultimo che ha rischiato di morire con il suo comportamento sconsiderato!

Rendendosi conto della follia commessa, Leon finirà così per confessare a Josie di averle mentito riguardo agli antidolorifici, spiegando di essere stato accecato dal desiderio di battere Paul per non perdere la donna che ama. Una confessione che lascerà la Klee senza parole…

Profondamente delusa dalle bugie del fidanzato, la ragazza inizierà infatti sempre più a dubitare della sua relazione. E, come se non bastasse, ad aggiungere ulteriore confusione nel cuore della bella pasticcera arriverà un'appassionata dichiarazione d'amore di Paul…