Tempesta d’amore: Markus torna e ricatta Alexandra! | Anticipazioni italiane

Un nuovo dark man sta per emergere al Fürstenhof! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore assisteremo infatti al gran ritorno di Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer), che mostrerà di essere capace di mettere da parte ogni scrupolo pur di riprendersi ciò che ritiene essere suo di diritto… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Alexandra lascia Markus

Per quasi trent’anni quello tra Markus e Alexandra (Daniela Kiefer) sembrava il classico matrimonio perfetto: complici nel privato come negli affari e genitori di ben tre figli, i due coniugi Schwarzbach apparivano come una coppia inseparabile. Tutto, però, può cambiare…

Quando Christoph (Dieter Bach) è rientrato nella sua vita, Alexandra ha infatti compreso di non aver mai smesso di amare il suo ex ed ha dunque deciso di chiudere il proprio matrimonio. Una decisione che Markus non ha accettato di buon grado.

Fuori di sé per la rabbia, l’uomo ha infatti lasciato il Fürstenhof… ma solo per preparare la sua vendetta! Vendetta che si consumerà nei prossimi giorni…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Markus ricatta Alexandra

Mentre Christoph e Alexandra si godranno la propria felicità e pianificheranno una vita insieme lontani da tutto e tutti, Markus farà infatti ritorno all’hotel a cinque stelle. Ed il suo obiettivo sarà solo uno: riprendersi la moglie… con le buone o le cattive!

Sarà così che – quando la coniuge gli ribadirà di amare Saalfeld e non avere nessuna intenzione di tornare sui suoi passi – Markus mostrerà finalmente di cosa è davvero capace: rivelerà di aver conservato per quasi trent’anni le prove del fatto che Alexandra corruppe un professore per ottenere l’abilitazione professionale come avvocato. Prove che è pronto a rendere pubbliche se la donna non tornerà insieme a lui!

E non è finita qui: avendo lei difeso Christoph proprio in qualità di suo legale, rischia di trascinare nei guai anche il suo amato! Sarà così che Alexandra si troverà di fronte ad un bivio: rinunciare al suo grande amore per tornare insieme ad un uomo che non ama, oppure rischiare di condannare se stessa ed il suo amato alla prigione! Cosa sceglierà?