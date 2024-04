Tempesta d’amore: Michael lascia Carolin! | Anticipazioni italiane

Chiudere una relazione non è mai semplice, soprattutto se chi prende la decisione è ancora profondamente innamorato! Lo sa bene Michael Niederbühl (Erich Altenkopf), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore farà una scelta dolorosa… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Michael capisce che Carolin gli sta mentendo

Quando la vita gli ha fatto incrociare nuovamente la sua strada con quella di Carolin Lamprecht (Katrin Anne Heß), Michael Niederbühl ha creduto in un segno del destino, tanto da chiedere alla donna di sposarlo dopo pochi giorni di relazione. Purtroppo, però, la fiaba non ha avuto un lieto fine…

Come sappiamo, la donna si è infatti innamorata di Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) e – dopo aver invano provato a reprimere i suoi sentimenti – alla fine ha deciso di annullare le ormai imminenti nozze con il medico, pur rimanendo insieme a quest’ultimo.

Col cuore a pezzi, Michael ha accettato di restare insieme alla sua amata. Ben presto, però, si è reso conto che quest’ultima non gli ha detto tutta la verità…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Michael chiude la relazione con Carolin

Dopo aver sorpreso la fidanzata mentre scriveva una misteriosa lettera, Niederbühl ha intuito che la donna si sia innamorata di un altro e ha preteso la verità. Ebbene, inizialmente Carolin respingerà le accuse, ma ben presto capirà di non poter più mentire e confesserà a Michael di provare dei sentimenti per un’altra persona. Nonostante le insistenze del medico, però, rifiuterà di dire il nome della persona in questione…

Folle di gelosia, Michael inizierà così a tormentarsi su chi possa essere il suo misterioso rivale. E così, quando vedrà la fidanzata insieme all’amico Leon (Carl Bruchhäuser), si convincerà che sia proprio quest’ultimo l’oggetto del desiderio di Carolin!

Niederbühl affronterà dunque ancora una volta la Lamprecht, che negherà ovviamente qualunque coinvolgimento sentimentale con Thormann. A quel punto, però, il medico si renderà conto di non avere più fiducia nella fidanzata e prenderà una decisione drastica: chiudere definitivamente la loro relazione! Decisione destinata (a sua insaputa) ad aprire la strada ad un nuovo amore…