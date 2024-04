Terra amara, anticipazioni puntata 14 aprile 2024

Anticipazioni puntata Terra amara di domenica 14 aprile 2024 (pomeriggio)

Zuleyha, insieme a Aykut e Gaffur, vain un villaggio per salvare una donna incinta in pericolo di vita. “Stranamente”, però, il ponte che i tre dovrebbero attraversare crolla poco prima che loro arrivino lì. Scopriremo che il ponte è stato sabotato per eliminare Zuleyha e i sospetti ricadranno su Colak, ma i responsabili dicono di essere stati ingaggiati da Vahap.

Quando Hakan va da Vahap pretendendo una confessione, lui giura di non saperne nulla. I gendarmi, comunque, si recano egualmente ad arrestarlo e Abdulkadir decide di mandarlo a Mersin per tenerlo al sicuro. Intanto, Sermin e Betul vorrebbero andarsene dalla tenuta degli Yaman per trasferirsi a Istanbul, ma per poterlo fare, dovrebbero prima prendere i soldi che Betul tiene in una cassetta di sicurezza…

Cetin si imbatte in Zeynep, la figlia del suo maestro delle elementari, rientrata a Cukurova per fare la professoressa al locale liceo. Sicuri che lei e Fikret potrebbero stare bene insieme, Cetin e Lutfiye decidono di fare “da Cupido”. Lutfiye chiede dunque a Fikret di passare a prendere Zeynep, con la scusa di mostrargli l’abitazione in cui si trasferirà.

Vahap arriva nella villa di Colak e lascia una scritta minatoria sul muro. Colak si reca poi alla rimessa di Abdulkadir, che però gli dice che Vahap non si trova più in città perché lui stesso l’ha mandato via. In realtà scopre poi che suo fratello non si è mai diretto verso Smirne, ma è rimasto a Cukurova per vendicarsi di Colak. Sermin mette in ridicolo Colak platealmente, spiegando come l’uomo abbia tenuto Betul prigioniera, e sfidandolo a chiedere il divorzio… Seguici su Instagram.