Beautiful, anticipazioni 11 maggio 2024: Bill Spencer allarga i confini del ricatto!

Anticipazioni puntata Beautiful di sabato 11 maggio 2024

Il giorno dell’udienza preliminare, Deacon fa visita a Sheila per ringraziarla per non aver fatto il suo nome alla polizia: nessuno sa che l’ha aiutata in questi mesi. L’uomo è sorpreso dall’ottimismo di Sheila, ritenendo che la Carter debba prepararsi ad un lungo periodo dietro le spalle. Deacon, tuttavia, le dichiara tutto il proprio affetto e sostegno.

Intanto Steffy e Finn sperano che Bill possa cambiare idea all'ultimo momento, ma l'editore rincara la dose del ricatto includendo anche Li: rischierebbe di perdere la propria professione per quanto fatto nel sottrarre Finn dall'ospedale. Ad occuparsi del caso è il giudice McMullen, il vecchio amico di Ridge che si occupò del caso di custodia di Will Spencer qualche anno fa. Bill segue l'udienza tramite una telecamera piazzata nella stanza privata del giudice.