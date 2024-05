Endless love, anticipazioni 22 maggio 2024: Kemal e Nihan ora sanno una cosa di Emir

Anticipazioni puntata Endless love di mercoledì 22 maggio 2024

Tufan, sotto forma di "uomo misterioso", manda in forma anonima a Nihan e Kemal alcuni file audio con la registrazione dell'interrogatorio di Emir a Karen. I due capiscono dunque come Emir sia ben conscio dei loro sospetti ma non sa ancora che loro sanno della sua consapevolezza. Kemal è intenzionato a proseguire la guerra contro Emir. Nihan, informata del fatto che Ozan ha tentato di togliersi la vita, si precipita in ospedale e gli assicura che riporteranno a casa Zeynep. Vildan ha infatti pregato Kemal di farlo, per proteggere suo figlio…