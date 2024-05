La Promessa anticipazioni: Abel scopre che c’è qualcosa tra Manuel e Jana

Nelle prossime puntate italiane de La Promessa la relazione segreta tra Manuel de Lujan (Arturo Sancho) e Jana Exposito (Ana Garces) sarà in forte pericolo. Il dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara) comincerà infatti a farsi delle domande sullo strano rapporto tra il marchesino e la domestica e finirà per beccarli piuttosto vicini nell’hangar. Ciò rappresenterà una vera e propria svolta nelle trame della telenovela iberica…

La Promessa, news: Abel e Jana si baciano

Se avete seguito i nostri post precedenti, sapete già che Jana e Abel si scambieranno il loro primo bacio quando riusciranno a trarre in salvo Diego, il bambino di Pia (Maria Castro) rapito da Feliciano (Marcos Orengo) per ordine della “sorella” Petra (Marga Martinez) subito dopo la nascita. Un avvicinamento “intimo” che verrà osservato da lontano da Manuel, il quale farà fatica a nascondere a Jana la sua evidente gelosia.

Per questo motivo, quando tutti i suoi parenti si recheranno a Madrid per partecipare al garden party organizzato dal re Alfonso, Manuel cercherà di stupire Jana per l’ennesima volta e, dopo averle regalato un vestito che apparteneva alla sorella Leonor, le darà appuntamento nell’hangar per dare inizio ad un loro ballo personale.

In tale circostanza, anche se starà iniziando a provare qualcosa per Abel, Jana si lascerà andare con Manuel e gli darà un bacio. Un momento romantico, quello tra i due protagonisti, che verrà interrotto dall’arrivo di Jimena (Paula Losada), la quale comunque non si renderà conto della presenza di Jana al fianco del marito.

La Promessa, trame: Abel inizia a sospettare del rapporto tra Jana e Manuel

Nei giorni successivi, dato il nuovo avvicinamento con Manuel, Jana sarà quindi decisamente scostante con Abel, che dal canto suo darà invece l’impressione di essersi preso una vera e propria cotta per la domestica. Non a caso, il medico resterà particolarmente sorpreso quando, frugando tra i bozzetti del marchesino, noterà che Manuel ha disegnato il volto della Exposito su un foglio.

A quel punto, Abel ripenserà ad un dialogo precedente con lo stesso Manuel, il quale tempo addietro gli aveva appunto confidato di avere sposato Jimena pur essendo innamorato di un’altra donna. Il dottor Bueno non potrà quindi fare a meno di chiedersi se quella misteriosa donna sia proprio Jana…

La Promessa, spoiler: l’abbraccio di Jana e Manuel beccato da Abel

Il sospetto aumenterà il giorno della morte di Fernando de Lujan (Javier Collado): l’uomo, come già anticipato, verrà “ucciso” indirettamente da Cruz Ezquerdo (Eva Martin), colpevole di non avergli dato la pastiglia in grado di frenare l’attacco cardiaco in corso. Turbato dalla morte dello zio, Manuel si rifugerà nell’hangar, dove a consolarlo ci sarà proprio Jana, la quale non esiterà ad abbracciarlo calorosamente per dargli conforto.

Fatto sta che quell'abbraccio verrà intercettato da Abel che, invece di starsene buono, si farà notare con un piccolo colpo di tosse. Situazione che porterà Jana a giustificare il suo gesto verso Manuel, specificando che voleva soltanto fargli sentire il suo "affetto" per la morte di Fernando. La spiegazione, però, non convincerà per nulla Abel, vicino a scoprire tutta la verità sul conto dell'amico e della domestica…