La Promessa anticipazioni: Jimena schiaffeggia Teresa!

Il nervosismo farà da padrone nelle prossime puntate italiane de La Promessa. Visto che non riuscirà ad inscenare un aborto spontaneo per evitare che il marito Manuel de Lujan (Arturo Sancho) scopra che non è mai stata incinta, Jimena de los Infantes (Paula Losada) farà fatica a tenere i nervi saldi e finirà per prendersela in malo modo con la povera Teresa Villamil (Andrea del Rio), arrivando addirittura a schiaffeggiarla. Un gesto impulsivo per il quale, ad un certo punto, la donna dovrà chiedere scusa…

La Promessa, news: Jimena pronta ad inscenare un aborto

La storyline si avvierà nel momento in cui Jimena confesserà alla madre Mercedes (Laura Barba) che non è mai stata incinta. A quel punto, la donna si schiererà dalla parte dalla figlia e le consiglierà due possibili modi di agire per far sì che le sue menzogne non vengano fuori: tentare di fare quanto più possibile l’amore con Manuel per restare davvero incinta, oppure fare il possibile per inscenare un aborto spontaneo.

Dato che il marchesino farà fatica ad andare a letto con la moglie, perché nella sua mente ci sarà soltanto Jana Exposito (Ana Garces), Jimena non troverà altra soluzione se non quella di ricorrere alla messinscena. E così, dopo essere ritornata a casa, Mercedes le farà recapitare del sangue di animale, all’interno di una boccetta, con il quale simulare alcune pericolose perdite…

La Promessa, trame: la scoperta di Mauro

Jimena progetterà dunque di dare il via al “teatrino” quando tutti i Lujan, Manuel compreso, si recheranno al palazzo reale per partecipare al party del re Alfonso insieme a Martina (Amparo Pinero) e Antonio de Carvajal y Cifuentes (Tomy Aguilera). Un piano che però presenterà una prima evidente falla quando Manuel sceglierà di non andare al party, per stare vicino a Jimena, che dirà di sentirsi male.

Grazie al mancato viaggio, Jimena non potrà utilizzare un fazzoletto che aveva già sporcato di sangue per simulare una perdita. Lo stesso fazzoletto verrà visto da Teresa che, preoccupata per le ipotetiche condizioni di salute della Infantes, confiderà tutto quanto a Mauro Moreno (Antonio Velazquez). Il risultato? Nel giro di qualche ora, anche Manuel entrerà a conoscenza del particolare…

Preoccupato perché temerà che la moglie stia per avere un aborto da un momento all’altro, Manuel chiederà dunque al dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara) di visitare Jimena, esponendo quest’ultima ad un grosso rischio perché il medico potrebbe accorgersi della falsa gravidanza. Tutto, a sorpresa, sembrerà procedere però a favore di Jimena, dato che Abel dirà a Manuel di non preoccuparsi perché delle piccole perdite in gravidanza sono del tutto normali.

Anche se tirerà un sospiro di sollievo perché la sua bugia sarà ancora salva, Jimena rimetterà però in riga Teresa, rea di aver fatto la spia a Mauro, e le darà un sonoro ceffone in pieno volto. Un gesto incontrollato per il quale verrà aspramente rimproverata da Jana, che spingerà poi Jimena a chiedere scusa alla Villamil.

Occhio quindi a quello che succederà in seguito nella telenovela, perché le bugie di Jimena continueranno ad aumentare anche grazie all'aiuto di un insospettabile complice…