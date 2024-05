Tempesta d’amore: Christoph riconquista Alexandra con un incredibile gesto verso Eleni… | Anticipazioni italiane

Di fronte al dramma di una figlia che lotta tra la vita e la morte, l’amore di Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) nei confronti di Christoph Saalfeld (Dieter Bach) sembrava ormai svanito. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, però, l’albergatore riuscirà a sorpresa a riconquistare la donna che ama grazie ad un gesto di grande generosità… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Eleni in coma

Fino a qualche settimana fa, Alexandra sembrava disposta a tutto pur di stare insieme a Christoph. Da allora, però, sono cambiate molte cose: il ricatto di Markus (Timo Ben Schöfer) alla moglie, la guerra tra l’uomo ed il rivale e, soprattutto, il gravissimo incidente di Eleni (Dorothée Neff)!

Come sappiamo, nel tentativo di sedare una furiosa lite tra il padre e Christoph, la ragazza è stata involontariamente spinta da quest’ultimo giù dalle scale. Un incidente che ha causato una grave emorragia cerebrale alla giovane Saalfeld, che è caduta in coma.

Negli stessi istanti, Markus è stato arrestato grazie alle prove che Christoph ha fatto trovare contro di lui. E così Alexandra si ritroverà da sola a lottare per la sua adorata figlia: una terribile situazione di cui riterrà Saalfeld responsabile!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph paga le cure di Eleni

Mortificato per l’accaduto, Christoph cercherà disperatamente di stare accanto ad Alexandra e convincere quest’ultima della sua innocenza. Tutto, però, sarà inutile: la donna non vorrà più avere nulla a che fare con lui!

Sarà in queste circostanze che – nel tentativo di rimediare ai propri errori – Saalfeld farà alla sua amata un’offerta generosa: pagare lui stesso le cure per Eleni presso una famosissima specialista negli Stati Uniti. Una spesa che – nelle situazioni finanziarie in cui si trova – Alexandra non potrà affrontare.

Dopo aver inizialmente rifiutato la proposta del suo ex, la Schwarzbach capirà dunque di non avere altra scelta e si vedrà costretta ad accettare. E sarà allora che Christoph stupirà Alexandra, offrendole il suo aiuto senza chiedere nulla in cambio…

Il risultato? Tutto l'odio che la donna aveva accumulato nei confronti dell'albergatore negli ultimi giorni sembrerà improvvisamente sciogliersi come neve al sole, lasciando il posto alla gratitudine e all'amore…