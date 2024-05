Tempesta d’amore: Eleni inizia a ricordare… e Alexandra la inganna! | Anticipazioni italiane

Ha rischiato di perdere la figlia a causa di un drammatico incidente. Ora, però, rischierà di perderla di nuovo con le sue bugie… Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) si troverà infatti ancora una volta di fronte ad una difficile scelta, che potrebbe segnare per sempre il suo rapporto con Eleni (Dorothée Neff). Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Eleni inizia a ricordare

Il terribile incidente di cui Eleni è stata vittima ha colpito profondamente tutti al Furstenhof e, in particolare, Alexandra. Disperata per le condizioni della figlia, la donna ha trascorso giorno e notte al capezzale di quest’ultima nella speranza di un risveglio della ragazza dal coma. Le sue preghiere, però, verranno esaudite a metà…

Se da una parte Eleni ha ripreso coscienza grazie all’intervento di Leander (Marcel Zuschlag), fin da subito sarà chiaro che il trauma subito ha lasciato dei segni profondi. La ragazza soffrirà infatti di una grave forma di amnesia, che la porterà non solo a non avere alcun ricordo del proprio incidente, ma persino a non riconoscere nemmeno la sua stessa madre!

Inutile dire che per Alexandra si tratterà di un durissimo colpo, che la porterà a scontrarsi ancora una volta con Leander. E purtroppo per la Schwarzbach i problemi non sono finiti qui! Tra qualche giorno, infatti, Eleni ricomincerà a recuperare frammenti del passato, mettendo la mamma ancora una volta di fronte ad una scelta difficile…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Alexandra mente ad Eleni

Dopo aver ricordato il contesto del proprio incidente, la ragazza inizierà a chiedersi cosa sia accaduto a Markus (Timo Ben Schöfer). Un interrogativo che si farà sempre più pressante dal momento che il genitore non le ha mai fatto visita in ospedale, né risponde alle sue chiamate.

Temendo che la verità possa causare un peggioramento delle condizioni della figlia, Alexandra proverà a tranquillizzare Eleni con delle giustificazioni decisamente poco credibili. Così facendo, però, la donna otterrà il risultato opposto a quello sperato…

Invece che sentirsi rassicurata, la ragazza intuirà infatti che la madre la sta ingannando, iniziando a temere il peggio. E così Eleni deciderà di scoprire da sola la verità… Seguici su Instagram.