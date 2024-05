Tempesta d’amore: Alexandra sul lastrico! E ora? | Anticipazioni italiane

Non sembra avere fine l’incubo di Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer)! Già a pezzi per via delle condizioni di salute della figlia Eleni (Dorothée Neff) nonché dello scandalo finanziario che ha travolto la sua impresa, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella imprenditrice subirà infatti un nuovo durissimo colpo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Alexandra in crisi

Avvocato di grande talento, imprenditrice di successo, moglie adorata e madre di tre meravigliosi figli: fino a qualche settimana fa Alexandra Schwarzbach sembrava avere il mondo ai suoi piedi. Poi, però, è arrivato Christoph (Dieter Bach)…

L’amore tra Saalfeld e la donna ha infatti finito per stravolgere l’esistenza di quest’ultima: nel tentativo di riconquistare la sua amata, l’albergatore ha infatti incastrato Markus (Timo Ben Schöfer) per falso in bilancio, causando l’arresto del rivale e il blocco dei conti della Schwarzbach AG. Una situazione che – come sappiamo – ha portato anche al terribile incidente di Eleni, caduta in coma dopo aver battuto la testa.

E non è finita qui! Quando Eleni si risveglierà finalmente dal coma grazie all’intervento di Leander (Marcel Zuschlag), non sembrerà più riuscire a riconoscere la sua stessa madre. E a quel punto Alexandra crollerà…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Alexandra senza un soldo

Sconvolta, la Schwarzbach sfogherà tutta la sua frustrazione sull’unico responsabile di tutte le sue disgrazie: Christoph. Sono stati infatti gli intrighi di quest’ultimo a dare il via a questa incredibile catena di eventi che sta distruggendo tutto quanto Alexandra ha di più caro al mondo.

Per la donna, però, le brutte sorprese non sono ancora terminate! Tra qualche giorno Alfons (Sepp Schauer) sarà infatti costretto a comunicarle che la banca ha bloccato il pagamento della suite del Fürstenhof occupata dalla Schwarzbach. E così quest’ultima scoprirà che anche i suoi conti personali sono bloccati…

Ormai sul lastrico, Alexandra sarà così costretta a lasciare il proprio lussuoso alloggio all’hotel a cinque stelle per cercare una soluzione alternativa. Proprio quando la donna penserà di aver toccato il fondo, però, in suo soccorso arriverà un aiuto inaspettato… Seguici su Instagram.