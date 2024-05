Tempesta d’amore: Vanessa e Carolin cedono di nuovo alla passione! E ora? | Anticipazioni italiane

Non importa ciò che le dice la ragione: contro la sua attrazione per Carolin Lamprecht (Katrin Anne Heß) tutto è inutile! E così, dopo aver invano provato a resistere, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) cederà ancora una volta alla passione per la sua amata… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Vanessa gelosa di Carolin e Leon

Per tutta la vita Vanessa ha creduto di essere attratta solo dagli uomini… almeno fino a che Carolin non è entrata nella sua vita! Dopo un iniziale rifiuto dei propri sentimenti per la Lamprecht, la Sonnbichler ha finalmente ammesso ciò che prova, lasciandosi andare alla passione con la sua amata. Ben presto, però, i dubbi sono tornati!

Il suo sogno di una famiglia “tradizionale” sarà infatti così forte da portare Vanessa a decidere di rimanere insieme a Max (Stefan Hartmann). Col cuore spezzato, Carolin ha così cercato conforto in Leon (Carl Bruchhäuser) – suo unico amico e confidente – con cui è scattato un bacio. Bacio che è stato visto proprio dalla Sonnbichler!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Vanessa e Carolin fanno l’amore

Folle di gelosia, Vanessa finirà addirittura per parlare con Max della scena a cui ha assistito, scatenando involontariamente la rabbia del fidanzato contro Carolin. Ignaro del legame tra la compagna e la Lamprecht, il fitness trainer si convincerà infatti che quest’ultima abbia lasciato Michael (Erich Altenkopf) proprio per colpa di Leon!

Il risultato? Dopo le ingiuste accuse ricevute, Carolin affronterà Vanessa per avere spiegazioni e si renderà conto che quest’ultima è gelosa! A quel punto la Lamprecht rassicurerà la sua amata riguardo ai suoi sentimenti, dando vita ad un momento magico…

Sarà così che le due donne finiranno ancora una volta per cedere alla passione, facendo l'amore in una camera del Fürstenhof. E a quel punto Vanessa capirà di dover prendere una decisione…