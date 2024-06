Endless Love anticipazioni: Nihan scopre che Zeynep potrebbe essere incinta di Emir!

Un terribile sospetto animerà Nihan Sezin (Neslihan Atagul) nelle prossime puntate di Endless Love: la ragazza avrà infatti l’impressione che la cognata Zeynep Soydere (Hazal Filiz Küçükköse) abbia un debole per il marito Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) e cercherà di vederci più chiaro per proteggere il fratello Ozan (Barış Alpaykut)…

Endless Love, news: Zeynep e le continue attenzioni verso Emir

I sospetti di Nihan sul conto dei due amanti aumenteranno quando Emir cercherà di obbligare Zeynep ad abortire il figlio che potrebbe suo. Un proposito che non potrà portare avanti grazie all’intervento della “sorella segreta” Asu Alacahan (Melissa Aslı Pamuk), che intercetterà i suoi passi grazie all’alleato Tufan Kaner (Ali Burak Ceylan) ed eviterà che il peggio avvenga.

Tuttavia, una volta che verrà salvata da Asu, Zeynep non potrà di certo raccontare al fratello Kemal Soydere (Burak Ozcvi) per quale motivo Emir volesse farla abortire e, su consiglio della Alacahan, inventerà una bugia in piena regola: gli dirà che ha pensato di disfarsi del bambino che aveva in grembo poiché stufa dei continui attacchi della suocera Vildan Acemzade (Neşe Baykent). Tale menzogna verrà portata avanti anche con Ozan, a cui lei chiederà il divorzio, salvo ritornare sui suoi passi e “perdonarlo” quando firmerà un misterioso documento in grado di darle della garanzie…

Endless Love, trame: Emir si “riavvicina” a Zeynep

I telespettatori dovranno quindi fare particolare attenzione a quello che succederà quando Kemal riuscirà a far arrestare Emir e Ozan per l’omicidio di Linda. Come abbiamo già avuto modo di anticiparvi, i due riusciranno ad uscire di prigione dopo pochi giorni grazie alle grosse influenze di Emir, che nel frattempo avrà scoperto che Asu è la sorella segreta che tanto cerca.

Proprio per questo, una volta che sarà ritornato in libertà, Emir penserà di utilizzare Zeynep per avvicinarsi a Asu, che si sarà rifugiata a casa di Kemal, ed avere un confronto definitivo con lei. Per questo, lo stesso Emir risponderà ad un sms di Zeynep e accetterà di incontrarla in un bar. Un incontro che Nihan osserverà da lontano al fine di capire se tra il marito e la cognata è in corso una tresca…

Endless Love, spoiler: Nihan scopre che il figlio di Zeynep potrebbe essere di Emir

Agendo in tale modo, Nihan avrà le risposte che cerca? Assolutamente sì: nel bel mezzo dell’incontro, per convincerla a non farle del male, Zeynep farà sì che Emir le posi una mano sulla pancia, facendogli “ascoltare” il bambino che ha in grembo. Una visione che farà comprendere immediatamente a Nihan che non si è sbagliata è che il figlio della Soydere potrebbe essere davvero del marito.

Da un lato Nihan non saprà dunque come reagire ora che ha visto i suoi sospetti fondati, dall'altro Emir prometterà a Zeynep che non torcerà un capello né a lei e né al piccolino soltanto in cambio di un favore: fargli incontrare Asu. E Zeynep si troverà costretta ad accettare questa condizione, nonostante il salvataggio di Asu dall'aborto di pochi giorni prima. Ciò creerà i presupposti per un teso faccia a faccia tra i fratelli Kozcuoğlu, che riserverà diversi colpi di scena…