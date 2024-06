La Promessa anticipazioni: Abel si allea con Jimena!

In alcuni dei nostri post dedicati alle anticipazioni delle future puntate italiane de La Promessa vi avevamo consigliato di fare attenzione ad ogni mossa del dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara). Nelle prossime settimane, il medico stringerà infatti un’alleanza con Jimena de los Infantes (Paula Losada) per evitare che l’amico Manuel de Lujan (Arturo Sancho) si avvicini sempre di più a Jana Exposito (Ana Garces), per la quale lui stesso prova dei sentimenti. E così partirà il “grande inganno”…

La Promessa, news: Abel capisce che c’è qualcosa tra Manuel e Jana

Tutto partirà quando, dopo un bacio scambiato con lui, Jana confesserà ad Abel di non essere del tutto indifferente al suo fascino. Certo che di lì a poco comincerà una relazione con la domestica, il dottor Bueno apparirà turbato quando si troverà ad assistere ad un caloroso abbraccio tra Jana e Manuel, che avverrà in seguito alla morte di Fernando de Lujan (Javier Collado).

A quel punto, anche se continuerà a corteggiarla, Abel non potrà fare a meno di notare che Jana cercherà comunque di mantenere le distanze nei suoi riguardi e i suoi sospetti aumenteranno nel momento in cui riporterà alla mente una confessione che gli aveva fatto il “marchesino” qualche tempo prima…

La Promessa, trame: Jimena non può più nascondere la sua finta gravidanza ad Abel e…

Abel ricorderà infatti che Manuel gli aveva confessato di essere stato costretto a sposare Jimena, pur essendo innamorato di un’altra donna. Il dottor Bueno penserà dunque che quella ipotetica donna possa essere Jana: osservando con attenzione ogni mossa dell’inserviente e del marchesino, si convincerà sempre più di questa teoria e, di conseguenza, andrà da Jimena nel tentativo di metterla in guardia dalla “coppietta”.

Un avviso che Abel non potrà portare a termine perché, proprio in quella giornata, Jimena avrà parlato con la madre Mercedes (Laura Barba), rifiutando la proposta di lasciare per qualche giorno La Promessa al fine di simulare un malore nella tenuta familiare e mettere in scena il suo aborto. Certa del fatto che Abel ha ormai capito da tempo che non è incinta, Jimena darà infatti il via ad una diabolica controffensiva…

La Promessa, spoiler: Abel si allea con Jimena

Eh sì: puntando sul fatto che l’amicizia tra Abel e Manuel non sia così profonda, Jimena dirà chiaro e tondo a Bueno che non è incinta e gli proporrà di pagarlo il doppio rispetto a quanto gli dà Lujan se continuerà a mantenere il silenzio sulla grande menzogna. Una volta ammesso che nutriva già dai sospetti sulla messinscena della gravidanza, Abel darà il assenso a Jimena per procedere in tale maniera, accettando di portare avanti la bugia.

Un sì, quello di Abel, a cui lui giungerà per tentare di mantenere Jana distante da Manuel. Non a caso, appena stringerà l'accordo con Manuel, il dottor Bueno eviterà di dire a Jimena quanto scoperto sulla coppia protagonista della telenovela. E così i telespettatori assisteranno alla nascita di una nuova e pericolosa alleanza…