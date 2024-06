La Promessa anticipazioni: Abel trova il modo di restare alla tenuta, ecco come farà…

Nel momento in cui Jimena de los Infantes (Paula Losada) inscenerà il suo aborto, come farà il dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara) a trattenersi lo stesso a La Promessa? Ovviamente, pur di stare vicino a Jana Exposito (Jana Garces), il medico studierà un nuovo espediente, anche per evitare l’ira della dark lady Cruz Ezquerdo (Eva Martin). Scopriamo insieme che cosa accadrà nelle future puntate italiane della telenovela…

La Promessa, news: Jimena inscena l’aborto

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi, Jimena si garantirà la complicità di Abel elargendogli una cospicua somma di denaro. A quel punto, Bueno accetterà di non spifferare all’amico Manuel de Lujan (Arturo Sancho) che la moglie non è mai stata incinta e, come se non bastasse, darà alla donna dei consigli su come fingere un aborto senza dare troppo nell’occhio.

Agendo in tale modo, nel giorno prescelto per avviare la pantomima, Abel supporterà in tutto e per tutto Jimena e, dopo aver finto di soccorrerla, comunicherà a Manuel che purtroppo il bambino non si è salvato perché aveva tantissime malformazioni. Il nostro protagonista se ne dispiacerà tantissimo, soprattutto quando gli verrà (ovviamente) negato di vedere il piccolino. Per giustificare l’assenza del feto, Jimena farà presente a Manuel che ha chiesto proprio ad Abel di sbarazzarsi della “brutta visione”.

La Promessa, trame: Cruz ha dei dubbi su Jimena

Occhio dunque al modo in cui proseguirà la storyline: passati pochi giorni dalla sciagura, Cruz considererà infatti troppo repentina la ripresa di Jimena e si farà con la fidata Petra Arcos (Marga Martinez) delle domande sul suo conto. Dopo aver chiesto alla domestica di osservare con attenzione ogni mossa della nuora, Cruz concentrerà le sue attenzioni su Abel, che considererà un vero e proprio inetto. La dark lady accuserà infatti l’uomo di non essere a fare l’unica cosa per cui veniva pagato, ossia far nascere sano e salvo il futuro erede del marchesato di Lujan.

Proprio per tale ragione, puntando sui soldi che gli ha dato per mesi e mesi e concedendogli tra l’altro di alloggiare a La Promessa, Cruz inviterà in malo modo Abel a fare i bagagli e ad andarsene. Il medico avrà però un asso nella manica da giocarsi…

La Promessa, spoiler: Abel trova il modo di restare nella tenuta

Tutto ciò sarà collegato alla presenza di Mercedes (Laura Barba), la madre di Jimena, alla tenuta. A conoscenza del grande inganno della figlia, Mercedes vorrà fare il possibile affinché Jimena non venga scoperta e dirà a Abel che può tranquillamente dire a Cruz che è passato al suo servizio per le cure della figlia.

Appena Cruz lo metterà alla porta, Abel dirà dunque alla marchesa che può restare a La Promessa perché è stata la stessa Mercedes ad assumerlo e, quindi, non deve più pagarlo lei. Un vero e proprio “scacco matto” con il quale il dottor Bueno riuscirà a non farsi mandare via, visto che anche Manuel darà il suo beneplacito affinché resti e continui ad occuparsi della ripresa di Jimena.

Insomma, il sodalizio (intriso di bugie) tra Abel e Manuel resterà ancora in piedi grazie all’idea di Mercedes… ma sarà destinato a durare ancora a lungo? Seguici su Instagram.