La Promessa anticipazioni: Lorenzo fa una richiesta “sgradita” ad Alonso, ecco quale

Una richiesta sgradita del cognato Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano) farà arrabbiare tantissimo Alonso de Lujan (Manuel Regueiro) nelle prossime puntate italiane de La Promessa. Il marchese riterrà infatti inopportuno ciò che Lorenzo vuole fare a causa della recente morte del fratello Fernando (Javier Collado); vediamo insieme di che cosa si tratta…

La Promessa, news: la morte di Fernando scombussola la tenuta

Ucciso indirettamente da Cruz Ezquerdo (Eva Martin), che deciderà di non dargli apposta la pastiglia in grado di frenare un sopraggiunto attacco di cuore, Fernando lascerà sole e sconsolate la moglie Margarita (Cristina Fernandez) e la figlia Martina (Amparo Pinero) a La Promessa. Una situazione già di suo alquanto precaria, che verrà scombussolata ulteriormente quando il futuro conte Antonio de Carvajal y Cifuentes (Tomy Aguilera) si presenterà alla tenuta per comunicare a Martina che non può più sposarla perché non ha superato la prova “segreta” predisposta dai genitori durante l’invito al golden party del re Alfonso di qualche settimana prima.

A quel punto, dato che le nozze salteranno definitivamente, Cruz accetterà di continuare a ospitare la cognata alla tenuta a patto che la smetta di insinuare che possa avere avuto un ruolo nella morte di Fernando. Condizione che Margarita accetterà, in primis perché, in seguito al due di picchi rifilato a Martina, Antonio le avrà donato come risarcimento un grosso quantitativo di denaro.

La Promessa, spoiler: Lorenzo e la richiesta ad Alonso

In questa vicenda si inserirà presto Lorenzo, il quale, accompagnato da Alonso, vorrà recarsi in una sorta di bisca per incontrare alcuni possibili collaboratori per affari che, a suo dire, potrebbero risultare soddisfacenti persino per La Promessa (di cui è in parte proprietario). Tuttavia, Alonso si opporrà fortemente all’idea ventilata da Lorenzo – dato che le persone potrebbero non vedere di buon occhio la loro presenza nel locale – e proibirà anche a Lorenzo di andarci per evitare che tutti pensino che non stanno rispettando il decoro per il recente lutto subìto.

Un no che Lorenzo non accoglierà di buon grado, tant’è che farà al cognato una controproposta: organizzare una partita a carte a La Promessa, con persone fidate e selezionate, per avere lo stesso la serata che ha in mente di fare. Anche in questo caso, Alonso risponderà negativamente, fino all’intervento inaspettato di Margarita…

La Promessa, trame: la decisione di Margarita

Sopraggiunta nel bel mezzo della discussione tra i due cognati, Margarita sottolineerà che non è giusto che tutti quanti mettano in standby le loro vite solo per rispetto a Fernando; per tale ragione, dirà di non avere nulla in contrario alla partita a carte organizzata da Lorenzo a La Promessa. Messo con le spalle al muro, Alonso dovrà quindi dare il permesso a Lorenzo, anche se Cruz gli prometterà di inventarsi qualcosa per evitare che alla fine la serata abbia effettivamente luogo.

Cruz riuscirà però a mantenere l'impegno e a far saltare tutto quanto? E, soprattutto, per quale ragione Lorenzo è così tanto interessato ad incontrare possibili soci? Tutte domande che troveranno risposta col proseguire della narrazione…