La Promessa anticipazioni: Manuel prende una decisione dopo l’aborto (falso) di Jimena, ecco quale

Come reagirà Manuel de Lujan (Arturo Sancho) quando la moglie Jimena de los Infantes (Paula Losada) darà il via al grande inganno e gli farà credere di avere avuto un aborto spontaneo per liberarsi della sua falsa gravidanza? Occhio alle prossime puntate italiane de La Promessa, dato che la successiva decisione del marchesino finirà per fare preoccupare ancora di più la Infantes…

La Promessa, news: il falso aborto di Jimena

Nei nostri precedenti post vi abbiamo detto che Jimena riuscirà a portare avanti la pantomima di un aborto spontaneo grazie alla complicità del dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara), che si presterà all’inganno in cambio di denaro. Una mossa che il medico porterà avanti anche per stare vicino ad Jana Exposito (Ana Garcia) ed evitare così che si avvicini troppo a Manuel.

Una volta che avrà comunicato a tutti quanti che Jimena ha perso il bambino, sottolineando che aveva diverse malformazioni che ne avrebbero comunque impedito la sopravvivenza, Abel riuscirà anche a trattenersi a La Promessa nonostante il tentativo di Cruz Ezquerdo (Eva Martin) di licenziarlo. In combutta con la figlia Jimena per l’imbroglio, Mercedes (Laura Barba) dirà a Abel che può infatti tranquillamente comunicare alla marchesa che ormai è al suo servizio per favorire la ripresa di Jimena, ragione per la quale non può sollevarlo dal suo incarico.

La Promessa, trame: la sofferenza di Manuel

In tutto ciò, l’unico a soffrire veramente, credendo di aver perso un figlio, sarà Manuel. In un’occasione, il giovane Lujan finirà per confidarsi con la madre Cruz e dirà di non sopportare l’idea di non aver potuto vedere il piccolino nemmeno un secondo (ciò perché Jimena, per portare avanti l’inganno, gli avrà detto che ha chiesto a Abel di sbarazzarsi del corpo prima che qualcuno lo vedesse).

Un rammarico che Manuel paleserà anche a Jana, poiché si sarà sentito usurpato del suo ruolo di padre. Non a caso, in cerca di nuovi stimoli dai quali ripartire, il marchesino penserà di ritornare ad una delle sue antiche passioni, come avrà modo di comunicare al padre Alonso (Manuel Regueiro)…

La Promessa, spoiler: Manuel prende una decisione

E forse avete già capito cosa sceglierà di fare Manuel: proprio così, il ragazzo vorrà tornare a gareggiare nelle competizioni di aeroplani, rispolverando così la sua passione per l’aviazione. Non a caso, il marchesino sottolineerà ad Alonso che è soltanto per la gravidanza di Jimena che ha accantonato il suo amore per il volo, ragione per la quale vorrà riprenderla in mano e svagarsi un po’.

Tuttavia, quale sarà la reazione di Jimena quando scoprirà ciò che il marito ha intenzione di fare? Come facilmente prevedibile, la Infantes si farà prendere dall’ansia e fingerà un malore alla presenza di Cruz e Alonso. Non è però detto che stavolta riesca davvero a frenare i propositi del marito… Seguici su Instagram.