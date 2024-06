La Promessa anticipazioni: Manuel vuole “prendere le distanze” da Jimena

Una decisione importante sarà al centro della scena delle prossime puntate italiane de La Promessa: Manuel de Lujan (Arturo Sancho) deciderà infatti di prendere le distanze dalla moglie Jimena de los Infantes (Paula Losada) e lo farà in una maniera abbastanza particolare, al punto tale che indisporrà tantissimo la madre Cruz Ezquerdo (Eva Martin). Scopriamo insieme per quale ragione…

La Promessa, news: la decisione di Manuel dopo l’aborto (falso) di Jimena

Per prima cosa, nei nostri precedenti post vi abbiamo detto che tutto partirà quando, con l’aiuto del dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara), Jimena metterà in scena il suo falso aborto per liberarsi della bugie legata alla sua inesistente gravidanza. Credendo di aver perso un figlio, Manuel in preda al dolore finirà per arrabbiarsi con la moglie quando gli dirà che non può vedere il corpicino del figlio (perché ha chiesto al dottore di sbarazzarsene).

A quel punto, Manuel giungerà alla consapevolezza che Jimena non ha avuto rispetto del suo ruolo di padre e, in cerca di diversivi per sopportare il lutto subito, vorrà tornare ad una sua antica passione: le competizioni tra gli aerei. Una “novità” che non piacerà affatto né alla Infantes, né tanto meno a Cruz…

La Promessa, trame: Cruz e Jimena si alleano

Occhio perciò all’alleanza che si verrà a creare tra le due donne: Cruz suggerirà infatti a Jimena di muovere le conoscenze della madre Mercedes (Laura Barba) nella guardia civile per impedire a Manuel di volare tramite un divieto ufficiale delle autorità. Un compito che la Infantes porterà a termine, ma che verrà scoperto da Margarita (Cristina Fernandez)!

Quest’ultima origlierà infatti la conversazione telefonica tra Mercedes e Jimena, tant’è che svelerà l’arcano al nipote appena quest’ultimo riceverà il divieto ufficiale di volare dalla guardia civile. Il risultato? Il marchesino se la prenderà con la consorte e vorrà frenare la situazione venutasi a creare in una maniera piuttosto drastica…

La Promessa, spoiler: la decisione di Manuel

Eh sì: possiamo anticiparvi che Manuel dirà al padre Alonso (Manuel Regueiro) che intende mandare per un periodo Jimena a casa dei genitori per porre un po’ di distanza, consentendo così ad entrambi di riprendersi dopo l’aborto che hanno subito. Anche in questo caso la decisione non piacerà a Cruz, la quale temerà che la decisione di Manuel possa scatenare i pettegolezzi della nobiltà spagnola.

Tuttavia, Manuel non accetterà le rimostranze di Cruz ed andrà dritto per la sua strada, preparandosi a comunicare a Jimena che deve ritornare a casa dei genitori per un tempo indeterminato. Resta quindi da capire come reagirà la Infantes una volta che il consorte la metterà fuori dalla porta… Seguici su Instagram.