La Promessa anticipazioni: Teresa consiglia a Feliciano di allontanarsi da Petra ma…

Scegliere il cuore o il rapporto con la propria sorella? Questo dilemma si porrà sulla strada di Feliciano Arcos (Marcos Orengo) nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa. Il ragazzo dovrà infatti decidere se farsi dominare dall’affetto incondizionato che sente per la “sorella” Petra (Marga Martin), di cui ignora di essere in realtà il figlio, o dai sentimenti nascenti per la bella Teresa Villamil (Andrea Del Rio). Un dubbio che si porrà fin da subito per la sua strada…

La Promessa, news: Petra viene riassunta a La Promessa

Tutto partirà grazie ad un accordo stretto tra Pia Adarre (Maria Castro) e Cruz Ezquerdo (Eva Martin). Per garantire un futuro sereno al figlio Diego, la governante ricatterà infatti la marchesa, coinvolta con Petra e Feliciano nel rapimento del bambino, ma alla fine cadrà vittima del suo stesso piano. Per dare un vitalizio a Diego, con un accordo scritto e ben definito, Cruz pretenderà infatti di poter riassumere Petra, momentaneamente allontanata dalla tenuta in seguito al fattaccio.

Dopo essersi consultata con gli altri domestici, Pia non avrà altra scelta se non quella di acconsentire alla clausola imposta da Cruz. Ciò causerà il repentino ritorno di Petra, del quale si rallegrerà soltanto Feliciano.

La Promessa, news: Pia propone una tregua a Petra

In ogni caso, onde evitare che possano sorgere altri malumori tra le mura de La Promessa, Pia proporrà fin da subito una tregua a Petra, invitandola a comportarsi nel migliore dei modi per evitare che possano aprirsi delle nuove dispute. Una condizione che la Arcos sembrerà accettare, almeno finché Cruz non le chiederà di tenere d’occhio la figliastra Catalina (Carmen Asecas), intenzionata ad aprire un commercio di marmellate con il conte Pelayo Gomez de la Serna (Michel Tejerina).

Visto che considererà disonorevole l’apertura di un commercio simile poiché farebbe sfigurare il loro marchesato, Cruz cercherà di boicottare fin da subito il progetto, costringendo Lope (Enrique Fortun) a lasciare la cucina per tornare a fare il lacchè. In questo modo, la Ezquerdo spererà infatti che Catalina e Pelayo rinuncino a passare alle signore del paese la ricetta della marmellate, con le quali avrebbero potuto dare inizio alla produzione low cost delle conserve.

La Promessa, spoiler: Teresa consiglia a Feliciano di affrancarsi da Petra ma…

Fatto sta che, nel giro di poco tempo, questa storyline coinvolgerà anche Feliciano, fresco di rimbrotto da Teresa. Quest’ultima deciderà di rinnovargli i sentimenti che sente per lui, ma al tempo stesso lo inviterà a stare il più lontano possibile da Petra, sottolineando che non è la persona buona che lui crede. A quel punto, Feliciano ripenserà a chi sia davvero la “sorella”, ma purtroppo verrà manipolato per l’ennesima volta.

Eh sì: possiamo anticiparvi che Pelayo darà a Feliciano un bigliettino, con su scritta la ricetta della marmellata, da consegnare alle casalinghe del paese. Prima di recarsi lì, il giovane incrocerà dunque la sua strada con quella di Petra, la quale asserirà di dover andare in paese a risolvere alcune faccende e si offrirà di portare il sopracitato biglietto al posto suo.

Opposta un po' di resistenza, alla fine Feliciano cederà a Petra, che abilmente si fingerà offesa per la sua mancata fiducia. Resta dunque da capire che problematiche innescherà questo ennesimo "pasticcio" combinato dal debole Feliciano…