Tempesta d’amore: Carolin chiede a Vanessa di lasciare il Fürstenhof! E lei… | Anticipazioni italiane

Una scelta difficilissima attende Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár)! Da tempo contesa da Max Richter (Stefan Hartmann) e Carolin Lamprecht (Katrin Anne Heß), nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella nipote di Alfons (Sepp Schauer) si troverà infatti di fronte ad un bivio… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Carolin smaschera gli intrighi di Max

Sono passate ormai settimane da quando Vanessa ha finalmente capito che il suo cuore appartiene a Carolin, decidendo di conseguenza di sciogliere il fidanzamento con Max. Una decisione che ha inevitabilmente sconvolto le vite di tutti e tre i personaggi coinvolti.

Se la Sonnbichler e la Lamprecht hanno iniziato finalmente una relazione alla luce del sole, infatti, il fitness trainer ha provato ad accettare la situazione e voltare pagina… ma invano! E così, ormai certo che la ex sia la donna della sua vita, Max ha iniziato una vera e propria guerra contro Carolin. Purtroppo per lui, però, quest’ultima non è stata a guardare!

Dopo aver inizialmente tollerato i trucchetti usati dal rivale per riavvicinarsi a Vanessa, la Lamprecht ha infatti perso la pazienza, rivelando alla sua amata le vere intenzioni di Richter. Ma la Sonnbichler le crederà?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Carolin vuole trasferirsi con Vanessa a Copenhagen

Inizialmente la risposta sarà “no”! Vanessa crederà infatti che Carolin stia facendo un torto a Max, accecata dalla gelosia. Con il passare del tempo, però, si renderà conto che la fidanzata non ha tutti i torti e di essersi sbagliata nel pensare di poter costruire con Richter un rapporto di amicizia.

Ebbene, sarà in queste circostanze che la ragazza scoprirà che la sua relazione con la Lamprecht è sulla bocca di tutti in paese, dove prevale ancora una cultura conservatrice poco aperta a relazioni omosessuali. Una situazione che la porterà inevitabilmente a soffrire…

Carolin, però, avrà una soluzione! Determinata a vivere in serenità il suo amore con Vanessa lontana dalle interferenze di Max e dalle cattiverie della gente, la donna proporrà alla fidanzata di lasciare Bichlheim e trasferirsi a Copenhagen, dove la Sonnbichler ha tra l’altro ricevuto un’allettante offerta di lavoro.

Vanessa sarà pronta a lasciare tutto per iniziare una nuova vita lontana da amici e famiglia? Lo scopriremo molto presto…