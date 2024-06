Tempesta d’amore: Max dichiara guerra a Carolin per riconquistare Vanessa! | Anticipazioni italiane

La guerra per il cuore di Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) sta ufficialmente per iniziare! Proprio quando il triangolo con al centro la bella nipote di Alfons (Sepp Schauer) sembrava essersi concluso, infatti, i giochi si riapriranno inaspettatamente… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Max delude Liesl

Sono trascorse ormai alcune settimane dalla decisione di Vanessa Sonnbichler di chiudere la sua relazione con Max Richter (Stefan Hartmann) per poter vivere liberamente il proprio amore per Carolin Lamprecht (Katrin Anne Heß). Uno shock che il fitness trainer sembrerà poter superare grazie a Liesl Baldinger (Anuschka Tochtermann), una giovane donna con cui scatterà un vero e proprio colpo di fulmine… ma sarà davvero così?

Se inizialmente l’amore con Liesl andrà a gonfie vele tanto che i due sembreranno avviati a diventare una coppia ufficiale, ben presto arriverà una battuta d’arresto. Quando Max scoprirà che Carolin ha favorito il suo avvicinamento a Liesl, infatti, andrà su tutte le furie e accuserà la Lamprecht di aver provato a liberarsi di lui trovandogli una “consolazione”.

Peccato solo che Liesl sentirà tutto, scoprendo così che il suo amato è reduce da una relazione importante e non ha realmente intenzioni serie con lei…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Max capisce di amare ancora Vanessa

Mentre Liesl – seppur a malincuore – deciderà di lasciare Bichlheim in quanto non ha futuro insieme a Max, quest’ultimo sarà costretto ad interrogarsi su cosa voglia davvero. Grazie a Leander (Marcel Zuschlag), infatti, si renderà conto che la sua reazione furiosa contro Carolin può avere una sola spiegazione: ama ancora Vanessa!

E così, quando Carolin andrà da lui per scusarsi di essersi intromessa nel suo rapporto con Liesl, Max non solo si riappacificherà con lei, ma le farà una vera e propria dichiarazione di guerra: le porterà via Vanessa… costi quel che costi!

Sarà questo l'inizio di una battaglia senza esclusione di colpi tra i due contendenti, che finiranno per tirare fuori il peggio di sé pur di riconquistare la donna che amano…