Tempesta d’amore: Carolin smaschera gli intrighi di Max! E Vanessa… | Anticipazioni italiane

In amore e in guerra tutto è concesso! È sicuramente quello che pensa Max Richter (Stefan Hartmann), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore non esiterà a ricorrere a dei veri e propri intrighi pur di riconquistare Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár). Purtroppo per lui, però, Carolin Lamprecht (Katrin Anne Heß) non se ne starà in disparte a guardare… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Max contro Carolin per Vanessa

In occasione dell’inizio della diciannovesima stagione di Tempesta d’amore vi avevamo anticipato che il triangolo con al centro Vanessa Sonnbichler era destinato a continuare ad appassionarci per parecchio tempo. E così sarà!

Proprio quando sembrava aver finalmente voltato pagina grazie alla bella Liesl Baldinger (Anuschka Tochtermann), Max si renderà infatti conto non solo di amare ancora Vanessa, ma anche di essere disposto a tutto pur di riconquistarla!

Il fitness trainer farà dunque una vera e propria dichiarazione di guerra a Carolin. Dichiarazione presto seguita dai fatti: determinato a far colpo sulla sua ex, Richter arriverà infatti a ordire un vero e proprio intrigo pur di minare il rapporto tra Vanessa e la Lamprecht. Purtroppo per lui, però, quest’ultima scoprirà tutto…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Carolin smaschera Max

Già insospettita dalle strane coincidenze che sembreranno permettere a Max di essere sempre nel posto giusto al momento giusto per far colpo su Vanessa, Carolin troverà la conferma alle sue supposizioni grazie ad una conversazione con Gerry.

E così – quando poco dopo vedrà il rivale approfittare ancora una volta dell'ingenuità di Vanessa per starle accanto – Carolin esploderà! Fuori di sé dalla rabbia, la donna rivelerà alla Sonnbichler che il fitness trainer la sta manipolando con la speranza di riconquistarla. Vanessa le crederà?