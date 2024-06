Tempesta d’amore: tra Max e Liesl esplode l’amore (ma c’è l’inganno…) | Anticipazioni italiane

Sono trascorse solo poche settimane dalla decisione di Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) di mettere fine alla sua relazione con Max Richter (Stefan Hartmann). Quest’ultimo, però, sembra già aver dimenticato la sua ex e si lascerà infatti andare ad effusioni con un’altra ragazza… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Max conosce Liesl

Fino a qualche settimana fa Max pensava di mettere su famiglia insieme a Vanessa, la donna che ama più di ogni cosa al mondo. In un attimo, però, tutto è cambiato: la Sonnbichler lo ha lasciato per iniziare una relazione con Carolin (Katrin Anne Heß), chiudendo la porta a qualunque tentativo del ragazzo di ottenere una seconda chance.

È stato in questo contesto che a Bichlheim ha fatto la sua comparsa Liesl Baldinger (Anuschka Tochtermann), vecchia conoscenza dei Sonnbichler nonché grande appassionata di bicicletta. E proprio l’amore per lo sport ed i viaggi ha portato la ragazza ad avvicinarsi fin da subito a Max. E anche lui non sembrerà immune al fascino della nuova arrivata…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Max e Liesl si baciano

Ignara della complessa situazione sentimentale che lega Max a Vanessa e Carolin, Liesl finirà per confidare proprio a quest’ultima di essersi invaghita del bel fitness trainer. E, inutile dirlo, la Lamprecht coglierà l’occasione al volo!

Nella speranza che il suo rivale possa voltare pagina e smetta di essere un ostacolo per lei e Vanessa, Carolin farà dunque in modo che Liesl sia costretta a rimandare la sua partenza da Bichlheim, permettendole così di trascorrere del tempo con Max.

Ebbene, quest'ultimo e la Baldinger sfrutteranno al massimo le poche ore a disposizione e si avvicineranno a tal punto che tra loro scatterà un bacio appassionato! Peccato solo che, poco dopo, Max scoprirà il ruolo che Carolin ha giocato. E a quel punto tutto cambierà…