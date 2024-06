Tempesta d’amore: Max ordisce un intrigo contro Carolin per strapparle Vanessa | Anticipazioni italiane

Vi avevamo promesso la guerra… e guerra sarà! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Max Richter (Stefan Hartmann) e Carolin Lamprecht (Katrin Anne Heß) si daranno infatti battaglia, non esitando a ricorrere a colpi bassi. Il tutto mentre l’oggetto del loro desiderio sarà totalmente ignaro della situazione… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Max rivuole Vanessa

Chi pensava che il triangolo amoroso con al centro Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) fosse ormai concluso, dovrà ricredersi. Proprio quando Max Richter sembrava ormai sulla buona strada per dimenticare la sua ex e iniziare una nuova relazione con Liesl Baldinger (Anuschka Tochtermann), infatti, tutto cambierà!

Come vi abbiamo anticipato, il momento della svolta arriverà quando il fitness trainer scoprirà che Carolin Lamprecht ha provato a favorire un suo avvicinamento a Liesl. Un gesto che – invece che essere accolto con gratitudine dall’uomo, scatenerà in quest’ultimo una reazione rabbiosa!

Sarà allora che Max capirà di amare ancora la Sonnbichler, al punto da fare a Carolin una vera e propria dichiarazione di guerra: lui e Vanessa si appartengono e torneranno insieme… costi quel che costi! E alle parole seguiranno presto i fatti…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Max ordisce un intrigo

Determinato a sfruttare ogni occasione pur di far colpo sulla sua amata ed allontanarla da Carolin, Max non perderà tempo. E così, quando scoprirà che Carolin intende andare a prendere Vanessa alla fermata dell’autobus, penserà bene di boicottare la rivale per batterla sul tempo!

Mostrando un lato cinico che pensavamo avesse sepolto da tempo, Richter arriverà dunque a manomettere il veicolo di Gerry (Johannes Huth), costringendo Carolin a sostituire quest’ultimo alle scuderie del Fürstenhof. E a quel punto Max potrà presentarsi da solo da Vanessa…

Ebbene, l'intrigo di Richter sembrerà dare i suoi frutti: non solo Vanessa gli sarà profondamente grata per il passaggio, ma lo inviterà anche a cena per sdebitarsi. Purtroppo per Max, però, Carolin non starà a guardare…