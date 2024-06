Tempesta d’amore: Christoph smaschera le bugie di Alexandra! Ed Eleni… | Anticipazioni italiane

Per una persona onesta come Eleni (Dorothée Neff) non c’è nulla di peggio che venire ingannata dalle persone che ama. E poco importa se si tratta di menzogne a fin di bene! Ebbene, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la giovane Schwarzbach scoprirà che la sua stessa madre le sta mentendo ormai da tempo. E la verità arriverà dall’ultima persona di cui si sarebbe fidata… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Alexandra inganna Eleni

L’idillio della famiglia Schwarzbach è ormai un lontano ricordo. Un tempo potente negli affari ed unitissimo nella vita privata, il clan di imprenditori sta affrontando una profonda crisi a tutti i livelli: l’azienda di famiglia è finita al centro di uno scandalo portando al congelamento dei beni dei diretti interessati, nonché all’arresto di Markus (Timo Ben Schöfer). E non è finita qui!

Nel tentativo di sedare una violenta lite tra i padre e Christoph (Dieter Bach), Eleni è caduta rovinosamente dalle scale, cadendo in un coma profondo. E, quando si è risvegliata, il suo mondo non è più stato lo stesso!

Affetta da una grave forma di amnesia post traumatica, la ragazza ricorda solo alcuni frammenti di quanto accaduto poco prima del suo incidente e non riesce dunque a comprendere cosa stia accadendo intorno a lei. Invece che spiegare alla figlia come stanno le cose, però, Alexandra (Daniela Kiefer) penserà bene di mentirle…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph rivela la verità ad Eleni

Temendo che la verità possa portare Eleni ad agitarsi peggiorando così le sue condizioni di salute, Alexandra proverà dunque a guadagnare tempo e tranquillizzare la figlia con delle spiegazioni decisamente poco credibili per giustificare l’assenza di Markus in ospedale. Invece che tranquillizzarsi, però, la giovane si preoccuperà ancora di più!

Certa che nessuno le stia dicendo la verità, Eleni si rivolgerà dunque all’ultima persona di cui normalmente si sarebbe fidata: Christoph! E quest’ultimo – nonostante la promessa fatta ad Alexandra – non se la sentirà di ingannare la sua primogenita…

Vedendo la ragazza a pezzi per la mancanza di contatti con Markus, l'albergatore rivelerà dunque che quest'ultimo è chiuso in carcere! Una rivelazione a cui inizialmente Eleni non crederà. Ben presto, però, la giovane Schwarzbach si renderà conto che Christoph è l'unico che le sta dicendo la verità… E ora?