Tempesta d’amore: Eleni crede che Leander la stia drogando! | Anticipazioni italiane

Chi sperava che Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff) fosse sulla strada della ripresa dopo gli shock da lei subiti nelle ultime settimane, dovrà purtroppo ricredersi. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella protagonista della diciannovesima stagione sarà infatti vittima di una grave psicosi che le farà travisare la realtà… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Eleni non riesce a dormire

Cresciuta in un ambiente privilegiato, circondata da amore e ricchezza, nelle ultime settimane Eleni ha visto il mondo che conosceva sgretolarsi, perdendo ogni certezza o punto di riferimento. Non c’è dunque da stupirsi se la ragazza ha iniziato a soffrire di attacchi d’ansia spesso degenerati in vere e proprie crisi isteriche dalle conseguenze spesso pericolose.

Proprio durante uno di questi momenti di crollo psichico la giovane Schwarzbach si è infatti trovata a vagare senza meta nel bosco e solo il tempestivo intervento di Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag) ha scongiurato il peggio!

Proprio questo incidente ha rafforzato il legame tra Eleni ed il medico, tanto che quest’ultimo diventerà l’unica persona di cui la ragazza si fida ciecamente. Una situazione che è però destinata a cambiare…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Eleni fa un incubo su Leander

Sempre più agitata a causa del proprio stato emotivo, la Schwarzbach soffrirà di forti disturbi del sonno che la lasceranno sempre più agitata, confusa e priva di energie. E sarà in questa situazione che che – stremata dalla privazione di sonno – la ragazza crollerà addormentata per pochi minuti vivendo un’esperienza onirica terrificante…

Complici le sue condizioni psicosomatiche, Eleni sognerà infatti che Leander è stato assoldato da Alexandra (Daniela Kiefer) per drogarla e tenerla sotto controllo. Un incubo da cui si sveglierà nel panico più totale, incapace di distinguere realtà da finzione.

E così, quando poco dopo Leander si presenterà da lei per farle un semplice prelievo di sangue, la ragazza si convincerà che il medico voglia in realtà drogarla! Riuscirà Saalfeld a riportarla alla ragione?