Tempesta d’amore: Eleni scopre di aver baciato Leander e… | Anticipazioni italiane

Poteva essere un momento di grande romanticismo e invece si trasformerà in una ragione di imbarazzo. Stiamo ovviamente parlando del primo bacio tra Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff) e Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag), i due protagonisti della nuova stagione di Tempesta d’amore! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Eleni bacia Leander

Come possono due persone che non si sono mai incontrate prima apparirsi in sogno? Se c’erano dei dubbi sul fatto che Eleni Schwarzbach e Leander Saalfeld fossero legati da un filo magico, la conferma è arrivata quando la ragazza si è miracolosamente risvegliata da un coma profondo proprio grazie alle parole del medico. Un evento che ha fatto perdutamente innamorare il giovane Saalfeld…

Sopraffatto da quei sentimenti inaspettati, Leander si prenderà amorevolmente cura della sua bella paziente, dimostrando di essere pronto a tutto per il suo bene. Un impegno che gli farà guadagnare la completa fiducia da parte di Eleni.

Non c’è dunque da stupirsi se – in un momento di confusione mentale causato dal suo recente coma – la Schwarzbach scambierà Saalfeld per il suo ex fidanzato Carsten, arrivando a baciarlo! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Valentina rivela ad Eleni il bacio con Leander

Colto di sorpresa, Leander cederà per un istante alla tentazione di ricambiare il bacio della donna che ama, salvo poi ritrarsi. Per non turbare ulteriormente la ragazza, però, il medico non solo non le spiegherà di non essere Carsten, ma acconsentirà a rimanere al capezzale di Eleni tenendole la mano. Una scena che manderà su tutte le furie Alexandra (Daniela Kiefer)!

Seppur a fatica, Leander riuscirà a calmare la donna spiegandole la situazione. Ciononostante, si renderà conto di non essere più lucido quando si trova vicino ad Eleni e deciderà dunque di prendere le distanze da quest’ultima. Un comportamento che ferirà la Schwarzbach…

Ebbene, non riuscendo a spiegarsi la freddezza di Leander, Eleni si rivolgerà a Valentina (Aylin Ravanyar), cugina nonché confidente del medico. E sarà proprio grazie all'amica che la Schwarzbach scoprirà di aver baciato Leander! Come reagirà di fronte a questa scoperta sconvolgente?