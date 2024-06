Tempesta d’amore: Max perde Liesl e attacca Carolin! | Anticipazioni italiane

Sembrava l’inizio di un nuovo amore e invece tutto finirà ancora prima di cominciare! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la storia tra Max Richter (Stefan Hartmann) e Liesl Baldinger (Anuschka Tochtermann) arriverà infatti alle battute finali. E la colpa sarà (almeno in parte) di Carolin Lamprecht (Katrin Anne Heß)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Max e Liesl si baciano

Dopo il trauma della fine della sua relazione con Vanessa (Jeannine Gaspár) ad un passo dalle loro attesissime nozze, tra qualche giorno Max ritroverà finalmente il sorriso grazie ad una giovane e bella donna: Liesl!

Nipote di un caro amico di Alfons (Sepp Schauer), la ragazza arriverà a Bichlheim per una breve visita ai Sonnbichler prima di continuare il suo lungo viaggio in bicicletta. Nel paesino bavarese, però, la giovane donna farà anche la conoscenza di Max… e tra loro sarà colpo di fulmine!

Ebbene, l’attrazione tra i due non passerà inosservata a ed in molti si augureranno che il fitness trainer possa trovare una nuova compagna. Ma sarà soprattutto Carolin ad avere un particolare interesse nel legame tra Max e Liesl…

Vedendo in Liesl una ghiotta occasione per liberarsi del suo rivale in amore, Carolin farà infatti in modo che la Baldinger sia costretta a rimandare la sua partenza da Bichlheim, permettendole così di trascorrere del tempo con Richter. Un piano che sembrerà funzionare alla perfezione: Max e Liesl, infatti, non solo si avvicineranno, ma arriveranno anche a baciarsi!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Max spezza il cuore a Liesl

Al settimo cielo, Richter cercherà di passare ogni istante insieme alla sua amata, arrivando anche a chiederle di accompagnarlo alla festa di compleanno di Shirin (Merve Çakır). Proprio quando i due sembreranno sulla buona strada per diventare ufficialmente una coppia, però, verrà alla luce il ruolo giocato da Carolin nel loro avvicinamento…

Ebbene, se Liesl ringrazierà la donna per quello che crede essere un gesto disinteressato, Max andrà invece su tutte le furie, accusando Carolin di aver provato a liberarsi di lui trovandogli una “consolazione”. Così facendo, però, il fitness trainer rivelerà involontariamente alla Baldinger la verità sulla sua recente relazione con Vanessa e, soprattutto, la ferirà mortalmente…

Il risultato? Benché innamoratissima, Liesl chiuderà i rapporti con Max, in quanto si renderà conto che quest’ultimo non ha intenzioni serie con lei. E a quel punto il fitness trainer sarà costretto a riflettere su ciò che vuole davvero… Seguici su Instagram.