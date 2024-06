Tempesta d’amore: Max scopre che Vanessa è incinta! | Anticipazioni italiane

Tutto sta per cambiare nelle vite di Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) e Max Richter (Stefan Hartmann)! A poche settimane dalla dolorosa separazione dalla sua amata, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il fitness trainer scoprirà infatti che quest’ultima gli ha nascosto di portare in grembo suo figlio! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Vanessa pensa di abortire

Chiudere per sempre una lunga relazione ad un passo dal matrimonio non è stato semplice per Vanessa, specialmente perché quest’ultima sapeva bene che ciò avrebbe comportato rinunciare al suo sogno di una famiglia “tradizionale”.

Ciononostante, la bella nipote di Alfons (Sepp Schauer) ha fatto la sua scelta per poter vivere liberamente il proprio amore per Carolin (Katrin Anne Heß). Una scelta che verrà poi confermata dalla decisione di trasferirsi con quest’ultima a Copenhagen. Proprio allora, però, tutto cambierà…

Come vi abbiamo anticipato, la Sonnbichler scoprirà infatti di essere rimasta incinta poco prima della fine della sua relazione con Max. E a quel punto Vanessa si troverà di fronte ad un bivio: tenere quel bambino desiderato da così tanti anni oppure abortire per assicurarsi un futuro senza preoccupazioni al fianco di Carolin?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Vanessa rivela a Max di essere incinta

Ben consapevole di quanto il nascituro rappresenterebbe un ostacolo per il suo rapporto con Carolin e, soprattutto, la legherebbe per sempre a Max, Vanessa prenderà – seppur a malincuore – la decisione di interrompere la gravidanza. Proprio quando tutto sembrerà ormai deciso, però, accadrà qualcosa che cambierà tutto…

Mentre si troverà dalla ginecologa, la Sonnbichler vedrà infatti casualmente l’immagine del feto scattata durante la sua ecografia, venendo travolta da un turbinio di emozioni. E a quel punto la ragazza capirà di non poter rinunciare a quel bambino. E non è finita qui!

Pochi minuti dopo aver preso questa coraggiosa decisione, Vanessa si imbatterà proprio in Max intento a fare delle foto ad una carrozzina per rivenderla. E a quel punto la Sonnbichler non potrà più trattenersi, finendo per rivelare al suo ex di aspettare un figlio da lui!

Come reagirà Max di fronte a questa inaspettata notizia? E cosa ne sarà della relazione tra Vanessa e Carolin? Per ora vi anticipiamo che ci attendono mesi decisamente appassionanti…