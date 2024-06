Tempesta d’amore: Vanessa decide di abortire! Ma poi… | Anticipazioni italiane

Una scelta difficilissima attende Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella nipote di Alfons (Sepp Schauer) si troverà infatti a dover scegliere tra la vita che sogna al fianco della donna che ama ed il proprio desiderio di diventare madre… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Vanessa scopre di essere incinta

Da sempre Vanessa ha un grande sogno: avere un figlio insieme all’uomo che ama. Un sogno che ha messo a dura prova la sua relazione con Max (Stefan Hartmann)… almeno all’inizio! Dopo una lunga reticenza, il fitness trainer ha infatti finito per condividere il desiderio della sua amata di mettere su famiglia. Peccato solo che – proprio allora – lei lo abbia lasciato!

Sconvolto dalla decisione della Sonnbichler, Richter tenterà l’impossibile per convincere quest’ultima a tornare sui suoi passi. Ogni suo sforzo, però, sarà vano: durante un drammatico confronto, Vanessa dirà infatti chiaramente a Max non solo di non amarlo più, ma di aver deciso di trasferirsi insieme a Carolin (Katrin Anne Heß) a Copenhagen!

Proprio allora, però, accadrà qualcosa di assolutamente inaspettato che rimescolerà ancora una volta le carte in tavola. In seguito ad un malore, la Sonnbichler verrà infatti assalita dal dubbio di essere incinta. Dubbio che verrà confermato da un test di gravidanza! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Vanessa pensa di abortire

Incredula, Vanessa si recherà in ospedale per sottoporsi a degli esame del sangue, convinta che il risultato del test fai-da-te sia un errore. I medici, però, non potranno che confermare che la ragazza è incinta ed è al secondo mese di gravidanza.

Inutile dire che si tratterà di un durissimo colpo per la Sonnbichler, che si troverà di fronte ad un destino beffardo: dopo aver sperato in un figlio per anni, è rimasta incinta proprio quando ha chiuso i rapporti con Max e sogna un futuro con Carolin!

E così – convinta che quel bambino distruggerebbe la sua vita nonché quella delle persone a lei care – Vanessa prenderà una decisione sofferta: interrompere la gravidanza. Poco prima di sottoporsi all’intervento, però, le capiterà tra le mani l’immagine dell’ecografia del feto nel suo grembo. E a quel punto tutto cambierà…

Vanessa deciderà dunque di tenere il bambino oppure darà la priorità ad un futuro sereno insieme a Carolin? Lo scopriremo molto presto…