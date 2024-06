Tempesta d’amore: Max scopre che Vanessa voleva abortire… e perde la testa! | Anticipazioni italiane

Una scoperta drammatica sta per sconvolgere Max Richter (Stefan Hartmann)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il fitness trainer apprenderà infatti una notizia che scatenerà in lui una reazione violentissima… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Vanessa rivela di essere incinta

Per anni Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) ha sognato il giorno in cui sarebbe diventata madre. Peccato solo che il destino abbia deciso di regalarle un figlio proprio nel momento meno adatto! Ormai da settimane felice al fianco di Carolin (Katrin Anne Heß) – con cui pianifica di trasferirsi a Copenhagen, Vanessa ha infatti scoperto di essere incinta di Max!

Sconvolta, la Sonnbichler si è sentita a tal punto sopraffatta dalla situazione da pensare di interrompere la gravidanza, senza farne parola con nessuno. All’ultimo momento, però, la ragazza si è resa conto di non poter andare fino in fondo…

E così non solo Vanessa terrà il bambino, ma rivelerà anche a Max e Carolin di essere incinta! Una rivelazione che verrà accolta in modo molto diverso dai due…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Max scopre che Vanessa voleva abortire

Come prevedibile, Carolin resterà infatti spiazzata dalla notizia e – pur accettando la decisione della fidanzata di portare avanti la gravidanza – non potrà fare a meno di preoccuparsi per quelle che saranno le conseguenze per la loro relazione… a partire dalle ingerenze di Max!

E quest’ultimo? Come vi abbiamo anticipato, il fitness trainer sarà al settimo cielo per la notizia della sua futura paternità e nemmeno le dichiarazioni di Vanessa sulla propria decisione di rimanere insieme a Carolin riusciranno a distruggere il suo entusiasmo. Poi, però, l’uomo farà una scoperta che lo sconvolgerà oltre ogni immaginazione…

Parlando con il nipote, Michael (Erich Altenkopf) si lascerà infatti incautamente sfuggire che Vanessa aveva pensato di interrompere la gravidanza, lasciando Max senza parole. Devastato dall’idea che la sua ex fosse vicina a “uccidere” suo figlio senza nemmeno avvisarlo, Richter affronterà dunque la ragazza, lanciandole accuse pesantissime.

E non è finita qui! Ormai fuori controllo, Max si scaglierà anche contro Carolin, rea – a suo avviso – di aver influenzato negativamente la Sonnbichler. E a quel punto sarà guerra aperta… Seguici su Instagram.