Tempesta d’amore: Carolin scopre che Vanessa è incinta! | Anticipazioni italiane

La bomba sta ufficialmente per esplodere! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la clamorosa gravidanza di Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) non sarà più un segreto. E le conseguenze non si faranno attendere… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Vanessa rivela a Max di essere incinta

Proprio quando i giochi sembravano finalmente chiusi, tutto si è riaperto. Ormai convinta che il suo futuro sia al fianco di Carolin (Katrin Anne Heß), al punto da decidere di trasferirsi con quest’ultima a Copenhagen, Vanessa ha infatti scoperto di aspettare un figlio da Max (Stefan Hartmann)!

Sconvolta da quella notizia inaspettata, inizialmente la ragazza ha pensato di abortire per non mettere in pericolo la sua vita insieme alla Lamprecht. Alla fine, però, il suo desiderio di diventare madre prevarrà…

E così Vanessa non solo deciderà di tenere il bambino, ma annuncerà anche la lieta novella a Max, che apprenderà così che diventerà padre! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Vanessa confessa a Carolin di essere incinta

Inutile dire che Max resterà senza parole di fronte a quell’annuncio inaspettato. Lo stupore, però, lascerà presto il posto alla felicità: al settimo cielo, il fitness trainer ritroverà infatti la speranza di un futuro insieme a Vanessa. Speranza che quest’ultima bloccherà però sul nascere…

La Sonnbichler dirà infatti chiaramente al suo ex che la loro relazione è finita e di voler comunque restare al fianco di Carolin. E infatti poco dopo la ragazza si presenterà dalla fidanzata per rivelarle di essere incinta di Max e di aver deciso di tenere il bambino.

Ebbene, benché chiaramente spiazzata da quell’annuncio inaspettato, la Lamprecht manterrà la calma e si mostrerà comprensiva nei confronti della decisione della sua amata. Allo stesso tempo, però, Carolin sarà cosciente del fatto che quel bambino non ancora nato rappresenta un pericolo per la sua relazione…

Sarà questo l’inizio di una nuova, appassionante fase del triangolo tra Vanessa, Max e Carolin. Una storyline destinata ad appassionarci ancora per parecchio tempo! Seguici su Instagram.