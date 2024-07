La Promessa anticipazioni: Cruz fa infuriare Alonso! Ecco perché

Nervi tesissimi tra i marchesi de La Promessa nel corso delle prossime puntate italiane della telenovela iberica. Un’azione della moglie Cruz Ezquerdo (Eva Martin) farà infatti infuriare tantissimo Alonso de Lujan (Manuel Regueiro) e i due coniugi finiranno per discutere in maniera piuttosto accesa.

La Promessa, news: il ballo in maschera di Cruz

La faccenda si delineerà nel momento in cui Cruz deciderà di organizzare un ballo in maschera alla tenuta. Senza chiedere il permesso a nessuno, la marchesa deciderà di utilizzare per le spese il fondo cassa messo da parte da Catalina (Carmen Asecas) e dal suo socio Pelayo Gomez de la Serna (Michel Tejerina) per pagare le casalinghe che li hanno aiutati nella produzione delle marmellate.

La Promessa, spoiler: il rapporto tra Catalina e Pelayo si fa sempre più intenso

Quando si renderà conto della sparizione del denaro, Catalina darà subito l’allarme, costringendo Cruz a prendersi la responsabilità della sua azione. Non sapendo che in realtà il nuovo arrivato è in combutta proprio con Cruz, Catalina si sentirà intanto sempre più legata a Pelayo, tant’è che arriverà a confessare sia alla cugina Martina (Amparo Pinero) e sia al padre Alonso che si sta innamorando di lui.

C’è da dire che Pelayo reciterà molto bene la sua parte, dando anche alcuni baci a Catalina e supportandola quando deciderà di protestare con Alonso per i soldi che Cruz ha estorto loro con l’inganno.

Almeno inizialmente, Alonso cercherà di fare da paciere tra le due litiganti, ma poi capirà che l’unica che ha ragione è Catalina. Per questo, una volta che la festa sarà andata in scena senza alcun tipo di intoppo, penserà di affrontare la questione con la moglie, la quale però non vorrà sentire ragioni.

La Promessa, spoiler: Cruz fa infuriare Alonso

Sentite le lamentele di Alonso, Cruz sosterrà infatti che ha speso bene i soldi perché, in quanto nobili, sono obbligati a dare delle feste per esaltare la loro magnificenza e guadagnarsi la fiducia dei loro simili. Inoltre, con la sua solita faccia tosta, rimarcherà che Catalina e Pelayo guadagneranno presto altro denaro, se il mercato delle marmellate è davvero redditizio come sostengono.

Un discorso freddo e spietato che farà arrabbiare Alonso, il quale sottolineerà a Cruz di non stare comprendendo per niente le sue ultime iniziative, dato che pure l’idea della festa in sé era evitabile a causa della recente morte di Fernando (Javier Collado).

Tali parole però non scalfiranno per niente la Ezquerdo, la quale lascerà a metà la conversazione, incurante del fatto che, senza soldi, Catalina e Pelayo non possono dare alle casalinghe del paese la loro parte del compenso.

Tuttavia, in mezzo a tale marasma, alla fine Catalina riuscirà a risolvere il problema: Pelayo deciderà infatti di concederle un prestito in modo tale da pagare le donne. Altra iniziativa che, ovviamente, non farà per niente piacere a Cruz…