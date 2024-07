La Promessa anticipazioni: Jana e Manuel, ballo in maschera con “gossip” servito!

Un ballo in maschera innescherà un vero e proprio pettegolezzo su Manuel de Lujan (Arturo Sancho) nelle puntate italiane de La Promessa in onda tra qualche settimana. Un chiacchiericcio che non farà affatto piacere alla dark lady Cruz Ezquerdo (Eva Martin), né tanto meno alla “pazzoide” Jimena de los Infantes (Paula Losada). Addentriamoci dunque nella storyline per capire meglio che cosa accadrà…

La Promessa, news: che la festa abbia inizio

Per prima cosa, è bene precisare che il ballo in maschera verrà organizzato da Cruz; quest’ultima è in cerca di un modo per indispettire la cognata e neo vedova Margarita (Cristina Fernandez), entrata in possesso del 25% de La Promessa in seguito ad una partita a poker con Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano). Al party prenderà servizio Mauro Moreno (Antonio Velazquez) per testare le sue abilità di futuro maggiordomo, così come voluto da Romulo Baeza (Joacquin Climent) che è sempre più in preda a degli strani malesseri.

Fatto sta che, fin dal principio, la festa raccoglierà attorno a sé alcuni malumori: ad esempio, Curro (Xavi Lock) non riuscirà a godersi appieno i festeggiamenti poiché avrà appena scoperto che Alonso (Manuel Regueiro) è suo padre; Cruz dovrà invece frenare la sua ira di fronte agli invitati quando Margarita annuncerà in maniera plateale di essere ormai una delle proprietarie della tenuta.

La Promessa, trame: Maria si imbuca alla festa e Jana…

In ogni caso, ci sarà anche il modo di sorridere: affascinata dal ballo in maschera, Maria Fernandez (Sara Molina) deciderà infatti di imbucarsi all’evento, prendendo l’identità di un’inesistente marchesa parente di un’amica di Cruz. Nel giro di poco tempo, Maria attirerà tutti gli sguardi verso di sé, per il modo poco “nobile” con cui danzerà con il marchese e con Cruz, costringendo Jana Exposito (Ana Garces) a mettersi in maschera e a intervenire per evitare che la Fernandez dia troppo spettacolo.

Anche se avrà il volto coperto, Manuel non farà fatica a riconoscere Jana in mezzo a tutti gli invitati e, alla fine, la inviterà a ballare in mezzo alla pista, dopo aver palesato la sua identità in biblioteca e non disdegnando di darle alcuni appassionati baci. Una situazione nella quale Jana si lascerà facilmente trasportare, nonostante il suo fidanzamento, appena concretizzatosi, con il dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara)…

La Promessa, spoiler: il pettegolezzo comincia a diffondersi

Il giorno successivo, tutti quanti non faranno altro che chiedersi chi fosse la misteriosa donna bionda, con il volto coperto, che ha ballato per tutta la serata con Manuel. Un vero e proprio pettegolezzo che indisporrà Cruz, la quale non esiterà a svegliare il consanguineo per rimproverarlo: la marchesa gli ricorderà che avrebbe dovuto avere un altro atteggiamento data la recente perdita del figlio che avrebbe avuto da Jimena (che, dal canto suo, per portare avanti la pantomima del falso aborto avrà preferito rinchiudersi in camera sua e non presenziare al ballo).

Comunque sia, Jimena apprenderà da Margarita il particolare del “ballo con una sconosciuta”, andando su tutte le furie. Non contenta per aver scatenato il litigio tra i coniugi, Margarita darà un consiglio a Manuel: gli dirà che forse è meglio che sia lui a lasciare per qualche giorno La Promessa, invece di spedire Jimena dai genitori per mettere un po’ di distanza nel loro rapporto.

Parole che, inconsapevole dei tranelli della zia, Manuel coglierà al volo, ma non vorrà andarsene da solo… Seguici su Instagram.