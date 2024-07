La Promessa: Jimena sempre più sull’orlo di una crisi di nervi | Anticipazioni

Vivere da “separati in casa” col suo amato Manuel de Lujan (Arturo Sancho) proprio non piacerà a Jimena de los Infantes (Paula Losada). Non a caso, nelle prossime puntate italiane de La Promessa, la donna darà dei segnali di forte squilibro mentale che preoccuperanno non soltanto la suocera Cruz Ezquerdo (Eva Martin)…

La Promessa, news: la decisione di Manuel spiazza Jimena

La faccenda si delineerà quando, dopo aver trascorso alcuni giorni romantici al mare insieme alla sua amata Jana Exposito (Ana Garces), Manuel capirà che non deve più sacrificare i suoi sentimenti a causa del “matrimonio combinato” con Jimena. Per tale ragione, il marchesino sceglierà di seguire un consiglio della zia Margarita (Cristina Fernandez) e proporrà alla Infantes di vivere da “separati in casa”.

In pratica, Manuel prometterà alla consorte che si comporterà come un marito devoto e impeccabile nelle apparizioni pubbliche della società, ma sottolineerà che ciascuno dei due può fare ciò che vuole lontano da occhi indiscreti. Una soluzione che farà andare su tutte le furie Jimena, ma che non verrà condivisa nemmeno da Cruz. Chi invece si mostrerà un po’ più ragionevole con Manuel sarà Alonso (Manuel Regueiro), l’unico che capirà il contrasto interiore del figlio.

La Promessa, trame: Jimena progetta un viaggio con Manuel

Tutto si complicherà ulteriormente quando, di nuovo, Manuel lascerà per qualche giorno La Promessa senza avvisare nessuno. Appena scoprirà che il marito è partito nuovamente, Jimena darà prima in escandescenze ma in seguito, durante un dialogo con Martina (Amparo Pinero), si mostrerà tranquilla e felice poiché, a suo dire, starà preparando un viaggio a Roma con il consorte.

Neanche a dirlo, tale discorso spaventerà Martina, al corrente del fatto che Manuel non vuole vivere nessuna “seconda luna di miele” con Jimena, visto che le ha proposto la separazione in casa. Tuttavia, questo non sarà l’unico “atto folle” del quale si macchierà la Infantes…

La Promessa, spoiler: Jimena sempre più sull’orlo di una crisi di nervi

Eh sì: possiamo anticiparvi che, in quello stesso pomeriggio, Cruz troverà Jimena in preda ad una vera e propria crisi di nervi mentre starà stracciando in mille pezzi i suoi spartiti musicali. Ovviamente, la Ezquerdo tenterà invano di bloccare la nuora, che le risponderà con una vera e propria minaccia: se non la farà riappacificare con Manuel, esattamente come ha promesso alla madre Mercedes (Laura Barba), non esiterà a mettere in cattiva luce il buon nome dei Lujan affinché venga rigettato da tutta la nobile società.

Intimidazione che spaventerà tantissimo Cruz, sempre più certa del fatto che Jimena sta impazzendo. Non a caso, appena Martina le parlerà del viaggio a Roma che sta organizzando, la dark lady non avrà più alcun dubbio a riguardo…