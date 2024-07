La Promessa: Lorenzo propone a Curro di partire all’estero | Anticipazioni

Anche se tenterà di sottrarsi all’ennesimo ordine della “cognata” Cruz Ezquerdo (Eva Martin), alla fine il capitano Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano) sembrerà voler agire in favore del “figlio” Curro (Xavi Lock). Proprio per questo, nelle prossime puntate italiane de La Promessa, gli proporrà di andare a studiare in Inghilterra…

La Promessa, news: il timore di Cruz

Per prima cosa, è bene precisare che tutto partirà quando Cruz temerà che Curro abbia scoperto – come effettivamente sarà avvenuto – che il marito Alonso de Lujan (Manuel Regueiro) è il suo vero padre. Dopo essersi confrontata con Petra (Marga Martinez) sulla questione, sottolineando che il ragazzo ha iniziato a mostrare fin troppo interesse per gli affari de La Promessa, Cruz deciderà di fare il possibile per frenare l’ingerenza del nipote.

Proprio per questo, la Ezquerdo parlerà a chiare lettere con Lorenzo e gli chiederà di fare il possibile per convincere Curro ad andare a studiare all’estero, più precisamente in Inghilterra. Inizialmente, il capitano tenterà di tirarsi indietro di fronte a tale richiesta, ma poi penserà meglio al da farsi e farà a Curro la proposta…

La Promessa, trame: Lorenzo propone a Curro di partire

Oltre a sottolineargli che intende garantirgli un’istruzione più adeguata, esattamente come il defunto nonno Juan avrebbe voluto, Lorenzo farà presente a Curro che è giusto fare l’esperienza in Inghilterra per crescere meglio e formarsi come uomo, se un giorno vuole trovare un lavoro che gli piace e soprattutto adatto alle sue inclinazioni.

Stupito, poiché tempo prima lo stesso Lorenzo si era rifiutato di farlo andare a studiare fuori (considerandolo un impegno troppo gravoso dal punto di vista economico), Curro sarà spiazzato da tale iniziativa e si prenderà del tempo per riflettere meglio sul da farsi. Una circostanza ben precisa lo manderà però decisamente in crisi…

La Promessa, spoiler: Curro non sa se partire

Appena la notizia dell'eventuale partenza si sarà diffusa tra tutti gli abitanti de La Promessa, Curro avrà modo di affrontare la questione con la sua amata Martina (Amparo Pinero). Redarguita dal ragazzo per le sue notti brave a base di alcool e trasgressione fuori dalla tenuta, la Lujan consiglierà quindi a Curro di accettare la proposta di Lorenzo, dandogli modo di pensare che ormai ha deciso di accantonare del tutto la loro storia d'amore.

Sempre più confuso sul da farsi, Curro si confiderà anche con la sorella Jana Exposito (Ana Garces), che non farà a meno di sottolineargli che studiare all'estero potrebbe rappresentare per lui una grossa opportunità. Un parere che verrà condiviso anche da Alonso, ma Curro non saprà davvero che fare e la sua indecisione non farà che aumentare…