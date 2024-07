Tempesta d’amore: Erik alla conquista di Ulrike! Ma Yvonne… | Anticipazioni italiane

Una delle trame più divertenti e surreali degli ultimi tempi sta prendendo forma nelle puntate italiane di Tempesta d’amore! Tra pochi giorni avrà infatti inizio la “missione speciale” di Erik Vogt (Sven Waasner), che tenterà di conquistare una bella e ricca donna dietro incarico del marito di quest’ultima. E in tutto ciò l’uomo dovrà fare i conti con una fidanzata gelosa… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Erik deve sedurre Ulrike

Da settimane ormai Erik sembrava destinato a finire in bancarotta. Proprio allora, però, l’uomo ha ricevuto un’offerta a dir poco incredibile: un ricchissimo ospite del Fürstenhof di nome Jörg Dremel (Dirk Waanders) gli ha offerto ben 100.000 euro se Vogt riuscirà a sedurre sua moglie Ulrike convincendola a chiedere il divorzio!

Una proposta decisamente troppo allettante per essere rifiutata, tanto che persino Yvonne (Tanja Lanäus) – nonostante la comprensibile gelosia – ha finito per spingere il compagno ad accettare. La donna porrà però una condizione: Erik dovrà corteggiare Ulrike al Fürstenhof, sotto gli occhi attenti della Klee…

Sarà così che – nel corso della puntata 3989 – Ulrike Dremel arriverà finalmente all’hotel a cinque stelle, ignara della trappola che la attende…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Yvonne gelosa

Ebbene, inizialmente tutto sembrerà andare come previsto: Ulrike resterà infatti letteralmente folgorata da Erik, che assomiglia come una goccia d’acqua all’ex compagno della donna, una star di Bollywood di nome Ajay Khan. Vogt, però, non si limiterà a far leva sulla propria somiglianza fisica con l’attore…

Determinato a sfruttare ogni arma a sua disposizione per far colpo sulla Dremel, l’uomo fingerà di avere le stesse passioni di quest’ultima, arrivando a spacciarsi per un appassionato di birdwatching. Una strategia che sembrerà funzionare, tanto che Ulrike sembrerà sempre più affascinata da lui. Peccato solo che – insieme alla vicinanza tra i due – crescerà anche la gelosia di Yvonne…

Pur conoscendo le ragioni del comportamento del suo amato, la Klee non potrà infatti fare a meno di soffrire per l’apparente intesa tra quest’ultimo e la bella Dremel. E sarà proprio per rassicurare la fidanzata che Erik commetterà un grave errore… Seguici su Instagram.