Tempesta d’amore: Markus, ecco il verdetto del suo processo! | Anticipazioni italiane

Da settimane ormai Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer) è chiuso in prigione, in attesa di conoscere il proprio destino. Ed ora il momento della verità è finalmente arrivato… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Alexandra difende Markus

Trent’anni fa Markus e Christoph (Dieter Bach) erano come fratelli. Poi, però, tutto è cambiato… ed il motivo è una donna! Entrambi innamorati di Alexandra (Daniela Kiefer), i due imprenditori hanno iniziato una guerra senza esclusione di colpi con l’obiettivo di annientare l’avversario e conquistare il cuore della propria amata. Una guerra che ha avuto un chiaro vincitore…

Grazie all’aiuto del fidato Krüger, Saalfeld è infatti riuscito ad incastrare il rivale per falso in bilancio, ottenendone l’arresto immediato. E, soprattutto, ha finalmente riconquistare la sua “Lexie”, con cui sembra ormai inseparabile.

Proprio quando il trionfo di Christoph appariva ormai assicurato, però, un colpo di scena ha riaperto i giochi: Alexandra ha deciso di difendere Markus in tribunale e ottenerne il rilascio… costi quel che costi!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Markus esce di prigione

Come sappiamo, la donna ha delle motivazioni valide per questa iniziativa che sarebbe stata impensabile fino a qualche settimana fa. Ciononostante, Christoph dimostrerà poca comprensione per la decisione della compagna, tanto che quest’ultima – per amore dell’albergatore – stringerà un patto col marito: è disposta a ottenere la sua scarcerazione, solo se Markus prometterà di lasciare Bichlheim ed il Furstenhof per sempre!

Con le spalle al muro, lui non avrà altra scelta se non accettare le condizioni della moglie, che si metterà dunque subito al lavoro per provare ottenere il rilascio del coniuge. Un impegno che darà presto i suoi frutti!

Proprio quando Markus inizierà a temere di venire condannato ad anni di carcere, infatti, il tribunale deciderà di accogliere la richiesta di patteggiamento di Alexandra e ordinerà il rilascio immediato dell’uomo!

E così – dopo mesi di carcere – Schwarzbach tornerà finalmente in libertà: manterrà la sua promessa e sparirà per sempre, oppure sceglierà la strada della vendetta? Lo scopriremo molto presto… Seguici su Instagram.