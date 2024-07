Tempesta d’amore: Michael perde tutto e dichiara guerra a Robert! | Anticipazioni italiane

Momenti ad alta tensione ci attendono nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore. Dopo oltre un decennio di solida amicizia, Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) e Michael Niederbühl (Erich Altenkopf) si troveranno infatti su fronti opposti. E la situazione degenererà velocemente… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Robert denuncia Michael

Quando Valentina (Aylin Ravanyar) ha capito di essersi innamorata di Michael, mai avrebbe potuto immaginare che quei sentimenti inaspettati avrebbero distrutto le vite delle persone a lei care. E invece basterà un innocente bacio sulla guancia per dare inizio ad una guerra senza esclusione di colpi…

Convinto che Michael abbia non solo incoraggiato Valentina, ma sia addirittura arrivato ad usare la propria posizione di potere per sedurre la ragazza, Robert perderà infatti totalmente la testa, arrivando a denunciare Niederbühl alla direzione della clinica in cui il medico lavora! Un gesto che cambierà tutto…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Michael attacca Robert

Di fronte alla gravità delle accuse mosse da Saalfeld, i dirigenti dell’ospedale non vedranno infatti altra soluzione se non sospendere Michael e aprire un’indagine interna. E a quel punto lo scandalo esploderà!

Mentre Valentina finirà vittima dei gossip e delle cattiverie di colleghi e conoscenti, Michael vedrà invece in pericolo quella carriera per cui ha tanto lottato nel corso della sua vita. Questa volta, però, il medico non se ne starà con le mani in mano…

Furioso, l’uomo affronterà Robert accusandolo non solo di aver commesso un gesto ignobile tradendo la loro amicizia, ma anche di essere un pessimo padre! E sarà proprio quest’ultima accusa a causare un’escalation del conflitto… Come andrà a finire questa brutta storia? Seguici su Instagram.