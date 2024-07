Tempesta d’amore: Michael spezza (di nuovo) il cuore a Valentina! E Noah… | Anticipazioni italiane

Si dice che quando si chiude una porta, si apre un portone… e Valentina Saalfeld (Aylin Ravanyar) ne è un esempio lampante! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la ragazza subirà infatti un durissimo colpo a causa dei suoi sentimenti “proibiti” per Michael Niederbühl (Erich Altenkopf). Proprio allora, però, scoprirà di avere al suo fianco un uomo meraviglioso… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Robert furioso con Valentina e Michael

Per settimane l’amore di Valentina per Michael è rimasto un segreto custodito gelosamente dalla ragazza, che ha avuto la forza di condividerlo solo con poche persone fidate. Purtroppo, però, le cose stanno per cambiare!

Come vi abbiamo anticipato, Robert (Lorenzo Patané) assisterà infatti casualmente ad un bacio dato dalla ragazza a Michael come ringraziamento per il suo sostegno. E, nonostante si trattasse di un innocente bacio sulla guancia, Saalfeld ne trarrà le conclusioni sbagliate…

Fuori di sé dalla rabbia l’uomo affronterà infatti prima Michael – che accuserà di aver approfittato della situazione di fragilità della ragazza – e poi Valentina, a cui rinfaccerà di non avergli confidato quanto stesse accadendo. E, purtroppo, non si fermerà qui…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Noah consola Valentina

Mentre Robert penserà a come gestire quella situazione inaspettata che coinvolge due delle persone più importanti della sua vita, Michael capirà di non potersi permettere di lasciare spazio ad alcun fraintendimento e affronterà Valentina.

Dispiaciuto ma comunque fermo, il medico ribadirà dunque alla ragazzina di provare nei suoi confronti un affetto unicamente paterno e che la situazione non potrà mai cambiare. Sono parole che colpiranno duramente la giovane Saalfeld! A pezzi, Valentina si ritirerà dunque nella natura, sfogando tutto il suo dolore in un pianto disperato in riva al lago. E sarà proprio qui che Noah (Christopher Jan Busse) la vedrà…

Non sopportando di vedere la ragazza di cui è segretamente innamorato soffrire, il giovane Schwarzbach deciderà dunque di intervenire: dopo aver consolato a parole la bella Saalfeld, riuscirà a farla reagire, coinvolgendola in una liberatoria sessione di lotta coi bastoni. Ed effettivamente Valentina riuscirà a ritrovare il sorriso…

Starà nascendo un nuovo amore? Per ora vi anticipiamo che è in arrivo un nuovo triangolo… Seguici su Instagram.